Compromiso, unión y defensa

Los focos están sobre ellas, unas adolescentes sobre ruedas que nada más llegar a la OK Liga femenina se están ganando a pulso el respeto de toda la competición. Nada fácil en una categoría en la que juega lo mejor de lo mejor. Rodeado por campeonas de todo con sus selecciones y sus clubs, el Liceo se abstrae en su trabajo y se ha hecho un hueco como confirma su clasificación para la próxima Copa de la Reina. Los dos goles de María Castelo en Mataró pusieron la guinda a una primera vuelta que además les deja a las verdiblancas bien encarrilada la permanencia. "Yo creo que las claves son que estamos muy unidas todo el grupo, que trabajamos muy fuerte y que luchamos hasta el final", asegura la jugadora, que lleva el número 57 a su espalda, igual que su segundo entrenador, Toni Pérez, en el equipo masculino. El otro técnico del conjunto liceísta, Stanis García, destaca "el nivel defensivo y el de seriedad a la hora de afrontar diferentes momentos de partido". "Y, por supuesto, la implicación en los entrenamientos", añade.

Ambos coinciden en señalar que la Copa de la Reina es "un regalo". "No nos lo esperábamos. Nosotros salimos cada partido a intentar ganar, para sumar el mayor número posible de puntos. Y este es el resultado", afirma Castelo. "Si hay alguna manera de compensar su trabajo e implicación, esta es la mejor. Porque por mucho que yo les diga que estoy contento, que lo están haciendo bien, valen mucho más los hechos que las palabras", confirma Stanis, que subraya el compromiso ya no solo para entrenar, sino para aprender y estudiar. Este fin de semana iban con los libros en el avión", dice. "Hay más ganas de jugar que de estudiar, pero tenemos que hacer las dos cosas", bromea la jugadora. En Lloret de Mar tendrán un fin de semana que les recompensará todos los esfuerzos. "Jugarán sin presión, respirarán hockey por todas partes y convivirán con las que son sus referentes. Será un partido para jugar y solo disfrutar", anuncia Stanis, aunque Castelo es más valiente: "Iremos a por todas". Lo que los dos también coinciden es en elegir al Manlleu como rival para cuartos de final.

El año pasado sería un locura pensar en esto. Pero el Liceo está dando una lección. Si el asturiano creía que su juventud e inexperiencia podría ser uno de sus principales hándicaps a la hora de enfrentar diferentes momentos de la competición y de los partidos, se dio la vuelta a la tortilla hasta convertirse en una de sus mayores virtudes. Aguantaron un 1-0, marcador muy estresante, en el debut contra el Alcorcón; ganaron en Terrasa por 1-2 con dos goles en el último minuto y consiguieron remontar tanto en Vilanova como en Mataró. "Hubo momentos de la primera vuelta en que sí que nos costaba un poco cuando el rival se ponía por delante", confiesa el técnico. Por eso su jugadora cree que hay que mejorar: "Tenemos que intentar agobiarnos menos y saltar a la pista con menos nervios".

Su juventud es a veces su mejor aliado, con fuerzas para luchar y no bajar los brazos hasta el último segundo, y otras su peor enemigo. "Son adolescentes y a veces les cuesta dominar sus emociones", opina Stanis. Por eso también hay mucho labor de psicólogo por parte del entrenador. Tiene que conseguir que pierdan complejos y se crean que están a la altura: "Ya ven que el lobo no era tan fiero como lo pintaban, que pueden luchar de tú a tú con todas esas jugadoras que veían inalcanzables y siguen siendo sus espejos y referencias". Y los resultados y los goles también ayudan. "Los dos del fin de semana contra el Mataró me van a ayudar a confiar más en mí misma. Solo llevaba un gol y a mí me gusta marcar, como a todo el mundo", reconoce la liceísta.

Ahora Stanis las prepara para la segunda vuelta: "Nos hemos dejado el listón alto y hay que estar preparados para cuando las cosas no salgan igual de bien. Pero trabajando como hasta ahora la permanencia no se debería de escapar". Y María Castelo concluye: "El objetivo es mejorar. Ganar los partidos que perdimos y volver a ganar los que ya ganamos. Y en casa -Elviña II- tenemos que ganar más, que viene mucha gente a vernos y eso nos gusta y nos ayuda".