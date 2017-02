Próxima diana, en el Nacional

La actual campeona gallega, Noelia Pena, y el subcampeón autonómico Vicente Veira afrontan desde mañana y hasta el domingo el Campeonato de España de tiro en sala de Fuengirola (Málaga) con el objetivo de superar los resultados del último torneo, en el que quedaron noveno y cuarto respectivamente. Para Vicente Veira, que recientemente terminó su participación en el Mundial de Nimes (Francia) entre los 50 primeros clasificados, la cita nacional llega en el mejor momento posible: "Estoy teniendo una temporada muy buena. A falta de que se haga oficial, ocupo la primera posición en la Liga Nacional, así que la afronto con confianza".

El veterano arquero del Arc-teixo, con diecinueve años a sus espaldas, tratará de resarcirse tras el recuerdo agridulce que le dejó su última participación en el Campeonato de España: "Tuve mala suerte con los cruces y me encontré en semifinales con Miguel Ángel Pifarre -que forma parte de la selección española- y tuve que conformarme con la cuarta plaza". Y añade: "Mis expectativas eran altas, sobre todo, porque hacía dos años había conseguido la medalla de bronce y, además, faltaba buena parte del equipo olímpico. Ahora, si consiguiese quedar entre los cinco mejores sería, sin duda, un gran resultado a nivel individual".

Por equipos, las posibilidades de la selección gallega son firmes. Los tres mejores del ranking autonómico, Miguel Alvariño, Dani Castro y el propio Vicente Veira podrían conformar la representación gallega en Málaga. "Las posibilidades de medalla para Galicia pasan a priori por la competición por equipos. Salvo que tengamos algún contratiempo, junto a Alvariño tenemos más posibilidades de luchar por el podio", expresa Vicente Veira.

Junto a Vicente estarán en el Nacional sus compañeros del Arc-teixo Diego Martínez, séptimo en el último Campeonato de Galicia, y Noelia Pena, que se presenta al Nacional con la intención de seguir mejorando. "Estos últimos meses he tratado de pulir algunas cosas. No me planteo ningún puesto en concreto. En la última edición fui novena y si este año consigo clasificarme para la final lo daría por bueno. Las posibilidades reales de nuestro club pasan realmente por Vicente Veira", relata la campeona autonómica.

Y es que el nivel de la competición tampoco pone las cosas sencillas. Así lo reconoce Noelia Pena: "En Galicia tenemos buen nivel de tiro con arco pero hay dos saltos cuando llegamos a un Campeonato de España, el de los que compaginamos nuestra pasión con otras obligaciones y el de aquellos que son deportistas de alto nivel. Su nivel de entrenamiento es más intenso".

Un punto de vista que comparte con Vicente Veira. "Para los que tenemos más responsabilidades, la competición de sala es la más democrática. Supongo que es una cuestión de técnica", indica el representante del Arc-teixo, que afrontará su última competición en sala antes de empezar la temporada al aire libre. "Por lo menos soy campeón en aire libre hasta abril, pero haber lo que dura", comenta con humor Vicente Veira después de que en el último Gallego de sala Miguel Alvariño le arrebatase el título. "Ante él no es cuestión de fustigarse, es el mejor y lo demuestra en cada competición", concluye Vicente Veira.