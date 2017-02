Dos balas para disparar a cuartos de final en Europa

Lo acaricia con los dedos, pero el Liceo tendrá que hacer un esfuerzo más para clasificarse para los cuartos de final de la Liga Europea. Las dos derrotas contra el Oliveirense, tanto en Portugal (2-1) como en casa (6-7), hacen imposible que eso sea como primero del grupo D, premio que ya recae en el equipo de Jordi Bargalló y Pablo Cancela. Pero tiene todo a su favor para hacerlo como segundo. Tiene dos posibilidades para conseguirla. La más fácil y directa, con una victoria esta noche en Breganze (21.00 horas). Un empate también podría servir, pero dependería de lo que suceda en el encuentro entre el La Vendéenne y los lusos, teóricamente superiores. La derrota haría de la jornada que cierra la fase de grupos en el Palacio de Riazor el próximo 18 contra el conjunto francés en algo más que un duelo fratricida entre los Di Benedetto.

En el partido disputado en A Coruña frente al Breganze el Liceo ganó por 5-2 y fue muy superior, aunque necesitó del acierto a bola parada. El peligro italiano se llama Álvaro Giménez. El español es el sexto artillero de la liga italiana con 25 goles. Tampoco se queda atrás Mattia Cocco (15) ni el exliceísta Oriol Vives (20), ya totalmente adaptado a su nuevo equipo y al hockey transalpino. El conjunto de la provincia de Vicenza, muy cerca de Venecia, en el norte del país, ocupa la quinta posición de la competición nacional con 30 puntos, a diez del Lodi, que va líder. Pero viene de perder con contundencia frente al Forte dei Marmi (6-2), otro de los aspirantes al título. En la anterior, superó por la mínima (4-3) al Monza, sexto clasificado.

En competición europea los italianos solo fueron capaces de sumar dos puntos después de dos empates frente al La Vendéenne. Tanto el Breganze como los franceses perdieron sus partidos contra Oliveirense y Liceo, lo que deja la clasificación con los portugueses, primeros e invictos con doce puntos, seguidos de los verdiblancos, con seis, y por detrás italianos y galos con solo dos. Jugar en casa será un aliciente para el conjunto de Massimo Belligio, que busca su primera victoria y se agarra a su última opción de pasar de ronda. Si tiene el día acertado en el aspecto ofensivo será un auténtico peligro, aunque el Liceo se siente cómodo en el intercambio de golpes porque tiene más pólvora.

No podrán contar los verdiblancos con su último efectivo, Martín Payero, que además anotó el sábado pasado el gol del empate en la pista del Vendrell. El argentino nacionalizado angoleño no puede participar en la Liga Europea porque su fichaje no llegó antes del cierre del mercado continental. Estará en su lugar Joan Grasas, que a pesar de que no juega en la misma demarcación ya fue vital este curso en algunos partidos, como contra el Vilafranca, cuando dos goles suyos desatascaron al Liceo y le guiaron a la victoria. El encuentro, además, abrirá un exigente mes de febrero para los coruñeses, que además de jugarse su futuro inmediato en la competición europea, se medirán a Lleida y Voltregá en la OK Liga y cerrarán febrero con la Copa del Rey de Alcobendas.