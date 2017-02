Las 5 mejores actuaciones de la historia de la Super Bowl

El mayor espectáculo deportivo del año en Estados Unidos, el Super Bowl LI, tiene ya listos a los Patriots de Nueva Inglaterra y a los Falcons de Atlanta para decidir al nuevo campeón de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) sin que haya un claro favorito en el mundo de las apuestas y expertos.

Pero la Super Bowl no es solo deporte. De hecho, el momento más esperado son las actuaciones que amenizan el intermedio del partido. Y es que siempre son grandes estrellas las que ponen música a la gran final. A continuación repasamos las cinco mejores actuaciones que se han visto en la historia de la Super Bowl.

Michael Jackson (1993)



El malogrado artista se encontraba en el máximo esplendor de su carrera gracias al éxito de 'Dangerous'.

James Brown, The Blues Brothers y ZZ Top (1997)



Trío de lujo para la Super Bowl de 1997. El 'funky' del padrino del soul, el ritmo desenfrenado de los míticos Blues Brothers y el 'boogie' del trío tejano hicieron vibrar a millones e personas.

U2 (2002)



Fue un año especial por los recientes atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Los irlandeses ofrecieron un concierto cargado de emotividad donde brilló 'Where the Streets Have no Name'.

The Rolling Stones (2006)



'Sus satánicas majestades' hicieron acto de presencia en la Super Bowl en 2006. Lo Stones nunca fallan y ofrecieron una actuación para el recuerdo.

Janet Jackson & Justin Timberlake (2004)



Quizás no fue una gran actuación, pero sí la más polémica. Timberlake dejó al descubierto uno de los senos de Janet Jackson, lo que escandalizó a los más puritanos.