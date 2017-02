El CRAT retoma la buena racha

Al CRAT no le costó volver a la senda del triunfo. Se plantó ayer en su campo con la motivación necesaria para superar a un Universitario Bilbao Rugby (26-8) que se hunde en la clasificación. La defensa fue clave en el triunfo de los coruñeses.

Apretó el conjunto bilbaíno en la primera mitad, intentado que su puesto en la tabla no le ahogase en su visita a Acea de Ama. Dominó el oval, pero eso no fue suficiente para adelantarse. La férrea defensa del CRAT se convirtió en un muro infranqueable. Aprovechó el equipo herculino las pocas ocasiones de las que dispuso en el arranque. Miki Mari y Emma colocaron el 14-0 cuando iban 25 minutos de partido. El segundo transformó ambos ensayos. La reacción de los visitantes no se hizo esperar. Un ensayo de Benito dejaba el marcador abierto. Llegó tras un error defensivo de los hombres de Gero y Mosses, que no fueron capaces de aumentar la ventaja sobre el rival hasta la segunda parte. Ahí el CRAT metió una marcha más, fundamental para sentenciar el choque. Poco después del descanso, Maxi hacía el 21-5. El Universitario Bilbao recortó distancias gracias a un golpe de castigo en el minuto 55 pero fue un espejismo ya que solo tres minutos después el equipo coruñés aprovechó la superioridad en delantera que demostró durante todo el partido para hacer el 26-8 definitivo.

Los cinco puntos sumados cobran más valor gracias al tropiezo de Uribealdea en Valladolid ante el penúltimo clasificado ya que acercan al conjunto herculino un poco más a la fase de ascenso.

El próximo fin de semana habrá descanso en la categoría, pero en quince días los de Arquitectura viajarán a Zarautz en la que será quizá el más complicado de los match balls que tendrán que salvar de aquí a final de temporada si quieren jugar el play off.