Ángel Hernández: "Seguimos funcionando igual a pesar de que Dago Peña ya no está"

El papel de capitán le viene a Ángel Hernández (Almería, 1991) como anillo al dedo. Se siente identificado con el sentimiento naranja y ha dado un empujón al Leyma tras la inesperada salida de Dago Peña. Asegura que, a partir de ahora, "la palabra equipo" estará siempre "por encima".

-¿Cómo han sido estos días tras el adiós de Peña?

-Complicados y un poco diferentes. Ha sido inesperado. La semana pasada fue extraña. El martes acabamos el entrenamiento doce jugadores y esa misma noche nos enteramos de que uno se va prácticamente sin avisar. El equipo se tuvo que reponer un poco a esa noticia.

-Cuando ya os tocaba pensar en liga, el temporal obliga a cerrar el Palacio de los Deportes de Riazor, ¿cómo os afectó eso?

-Íbamos con una mentalidad y motivación la mañana del partido, pensando que jugábamos en casa y ese mismo día nos dicen que no se juega. Pierdes un poco la tensión del día de partido y a las tres horas te llaman diciendo que finalmente se juega y en otro sitio (en Santiago de Compostela).

-¿Os desconcentró esa situación?

-Sí. En el inicio salimos un poco fríos y el Barça se puso por delante. Ellos jugaban fuera de casa, ya fuese en Santiago o A Coruña. Estaban concentrados en el partido y listos para jugar.

-Pero supisteis reaccionar a tiempo.

-Sí. Porque al final tanto en ese partido como a partir de ahora el nombre del equipo va a verse por encima de todo y es de lo que tenemos que tirar. Del colectivo. Da igual que falte un jugador, si uno está mal un día pues tiramos de la palabra equipo y con eso hacia adelante.

-Como capitán, ¿sintió la responsabilidad de liderar el partido contra el Barcelona?

-Sí. Me identifico muchísimo con el equipo, con la gente, y son cincos años ya así que al final el corazón se te vuelve naranja. Al ver que la situación del equipo durante la semana había sido complicada y que estábamos un poco distraídos por todo lo que se movía a nuestro alrededor, me salió esa rabia interior para decir vamos a lo nuestro, vamos a dar ese paso adelante. Les di un empujón a todos para que se metiesen en el partido.

-Y así fue el mejor valorado, ¿llega ahora su mejor versión?

-Quiero pensar que estoy preparado para dar lo que el equipo necesita. El otro día, tras una semana complicada, quise dar un paso adelante. Habíamos perdido a nuestra referencia ofensiva y al final salió bien. Si ganamos el partido igual y yo meto cero puntos, voy a estar igual de contento. Seguimos funcionando igual a pesar de que Dago (Peña) ya no está.

-¿Se puede decir que este Leyma nunca se rinde?

-Claro. Se me ocurren cien mil ejemplos de partidos que hemos ido perdiendo de 15 o 20 puntos y nosotros como un martillo pilón hemos seguido trabajando y al final los hemos sacado. La filosofía de juego la tenemos muy clara y sabemos que durante los partidos vamos a tener momentos buenos y malos pero si seguimos haciendo lo que sabemos hacer, al final sabemos que el resultado lo vamos a tener. Tenemos muy clara esa idea, el marcador es lo de menos.

-En el Multiusos Fontes do Sar, además, contaron con el apoyo de su afición.

-Sí, cada vez está más apegada. Si los aficionados no hubiesen ido al partido, no hubiésemos remontado. Jugando a 100 kilómetros de casa nos sentimos como si estuviésemos en Riazor.

-¿Cree que esa hinchada también ha crecido, como el equipo?

-Por supuesto. Llevo cinco años aquí y la evolución de la afición ha sido increíble. Si me dicen hace cinco años lo que estoy viviendo ahora seguramente no me lo creería. Estoy súper agradecido de cómo ha crecido y deseando ver cómo sigue.

-Con uno menos en la plantilla, ¿ve al grupo capacitado para afrontar lo que queda?

-No sé exactamente cuál es la idea que tiene el cuerpo técnico ni la directiva de cara a un posible fichaje. Dentro del equipo estamos preparados para cualquier cosa. Yo creo que hemos demostrado de sobra que lo que prevalece por encima de todo es el nombre de equipo, a partir de ahora no habrá soluciones individuales, solo colectivas. Unos días estarán unos y otros, otros. Siempre como equipo.

-¿Y si la directiva se decanta por hacer un fichaje para esta recta final?

-Si llegase un nuevo jugador, sabemos los problemas que eso acarrearía porque tendría que involucrarse en la idea del juego. Es un problema de tiempo más que de otra cosa. Llevamos un trabajo hecho muy rodado y el nuevo jugador tendría que hacer un sprint para ponerse al nivel del resto. Pero es un trabajo también de equipo, de hacer que se acople cuanto antes.

-Y este fin de semana, el sábado, toca derbi en la pista del Ourense.

-Es importante no solo porque es un derbi sino por la clasificación. Están dos partido por debajo nuestra, peleando por entrar en play off y ya no son ninguna sorpresa. Habiendo ganado nosotros en casa, ganar allí casi vale por dos. Le sacas una victoria más y el basketaverage que a estas alturas de la temporada es importantísimo.

-¿El objetivo es el play off de ascenso?

-Sí. Lo tenemos claro. A estas alturas de la temporada, no vamos a mentir, queremos estar lo más alto posible. Estamos a solo dos partidos del primer clasificado y no queremos desengancharnos de ahí. Tras la temporada pasada, los objetivos son otros. Miramos para arriba en vez de mirar para abajo. Nuestro objetivo es quedar lo mas arriba posible, conseguir el factor cancha en el play off y luego hacer un buen papel en el.