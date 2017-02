La escalada naranja continúa en el derbi de Ourense

El Leyma Coruña puede conseguir hoy (19.00 horas) en casa del Ourense la cuarta victoria consecutiva, que confirmaría el buen momento que están viviendo los jugadores de Tito Díaz a pesar del adiós inesperado de Dago Peña.

No sería la primera vez que el conjunto naranja gane este año a los ourensanos. Los superó en la primera vuelta con el Palacio de los Deportes de Riazor como escenario y volvió a hacerles frente para apearles de la Copa Diputación. El Leyma quiere que en esta tercera cita no cambie el guión. Esta vez no tendrá al alero dominicano en sus filas, pero el fin de semana pasado demostró que eso no es un problema. El equipo naranja sorteó el obstáculo de la mejor manera. El temporal intentó desconcentrarlo moviendo el partido contra el Barcelona B a Santiago de Compostela, pero incluso eso no fue suficiente para hacerle caer.

Está demostrado que nunca se rinde y aunque le costó arrancar en el Multiusos Fontes do Sar, fue capaz de salir adelante y acumular el tercer triunfo consecutivo, el decimocuarto en total -es sexto con un partido menos-.

Una buena racha que no consigue el Ourense, que lleva dos derrotas consecutivas y en casa no está en su mejor momento. Le cuesta hacer del Paco Paz su fortín y eso es un problema en una liga tan igualada como la LEB Oro. No quiere descolgarse del grupo del play off por lo que intentará por todos los medios poner en apuros al Leyma Coruña.

Según Tito Díaz, el COB ha mejorado su anotación en el poste bajo aunque el rebote sigue siendo su asignatura pendiente. Por ahí intentará empezar la pelea esta noche el Leyma, que conoce la importancia de recuperar balones tanto en ataque como en defensa. Si los jugadores naranjas imponen su ritmo, tendrán medio partido hecho.

"La lucha por meterse en el play off este año es cara", avisa el técnico lucense, que sabe de la importancia de ganar partidos lejos de casa. El Leyma ha dado con la tecla en Riazor y necesita más triunfos a domicilio para consolidarse en la zona alta de la tabla. De ganar hoy, se mantendría en el Top 5 de la categoría y confirmaría su candidatura para el primer puesto, que ahora ocupa el Burgos, que ayer ganó al Retabet.es (85-78).

Carácter y fortaleza mental, eso es lo que espera Tito Díaz de los suyos ante un rival necesitado que no pondrá las cosas nada fáciles con una afición que exige una buena noticia. Y es que, dejando a un lado la clasificación, la ilusión por ganar un derbi también cuenta.