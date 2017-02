María Pita inaugura el Rally de A Coruña

La 21ª edición del Rally de A Coruña, bajo el lema de In Memorian y organizado por la escudería One Seven, calentó ayer motores con una ceremonia de salida desde la céntrica Plaza de María Pita. Ochenta pilotos hicieron las delicias de los aficionados coruñeses que desafiaron el frío con la ilusión de ver de cerca a sus ídolos. Figuras como las de Víctor Senra, Iván Ares o Manuel Senra estuvieron entre las más aplaudidas por más de un centenar de espectadores. Poco a poco, los pilotos fueron discurriendo por la céntrica plaza hasta perderse por la Marina ante la atónita mirada de aficionados y transeúntes. El rugido de los motores fue, sobre todo, el gran protagonista de la inauguración de un rally que hoy dará el pistoletazo de salida en Coirós.

La primera prueba del Campeonato Gallego, el cual lo conforman un total de nueve carreras, cuenta con un recorrido de 69,4 kilómetros cronometrados y se divide en cuatro tramos: Coirós, Aranga, Culleredo y Cerceda. A pesar de que la salida tendrá lugar desde el Polígono de Pocomaco, concretamente en el Polígono Industrial de Vío, a partir de las 08.00 horas, la auténtica competición dará el pistoletazo de salida con las pruebas matinales de Coirós, de 8,6 kilómetros y que está programada entre las 09.00 y 12.15 horas; y de Aranga con 9,2 kilómetros y previsto desde las 09.30 hasta las 12.45 horas.

Con la finalización de la jornada matinal todos los vehículos volverán a reagruparse en Pocomaco a partir de las 13.40 horas. Esta ubicación también servirá de parque de asistencias para los pilotos. Por la tarde, se disputarán los tramos de Arteixo, de 9,4 kilómetros entre las 17.00 y 19.45 horas; y Cerceda, de 7,5 kilómetros y previsto para las 17.30 y 20.15 horas. El final de la prueba tendrá de nuevo como escenario la céntrica Plaza de María Pita a partir de las 21.00 horas.

Los favoritos al título

Nombres como los de los pilotos Víctor Senra, que conducirá un Ford Fiesta R 5, Iago Caamaño, que también participará con el mismo modelo, o Alberto Meira con su Mitsubishi Lancer Evo X suenan con fuerza como principales favoritos al título. Entre los pilotos locales, destaca la presencia de Iván Ares, que correrá únicamente la prueba coruñesa a bordo de su Porsche GT3 2008 como antesala a su participación en el Campeonato de España que arrancará el próximo mes de marzo en Sierra Morena, Córdoba.

La vigésimoprimera edición del Rally de A Coruña dispondrá además de un amplio sistema de seguridad después del trágico accidente de 2015 en el que perdieron la vida siete personas en Carral. La Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña destinará dos patrullas a cada uno de los tramos cronometrados y agentes de tráfico se desplegarán en el recorrido del rally auxiliando a los organizadores en las tareas de controlar la apertura y cierre de cada tramo en el horario establecido.

La escudería One Seven ha habilitado en la página rallyecoruna.es una sección destinada a normas y consejos para los espectadores, así como una guía de cada uno de los cuatro tramos para conocer las rutas de evacuación en caso de accidente así como los lugares de fácil acceso y seguros para seguir la primera prueba del Autonómico.