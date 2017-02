El visitante más local

Si un equipo se puede sentir como en casa en el Palacio de los Deportes de Riazor, además del Leyma, ese es el Clavijo que esta noche (21.00 horas) visita A Coruña. Porque tres de los cuatro miembros de su staff técnico conocen bien el recinto y la ciudad. El entrenador Antonio Pérez estuvo al frente del naranja durante siete temporadas (2005-2012). De segundo tiene a Rubén Vázquez, que dirigió al Maristas, lo mismo que Román Gómez, ahora asistente y delegado del Calzados Robusta. Un trío que, para salir de la zona baja de la tabla donde se encuentra instalado el equipo, intentará aprovecharse del cierto estado de incertidumbre de los coruñeses tras la marcha de Dago Peña. Un triunfo y una derrota es el balance desde entonces, pero el objetivo es no perder el ritmo y afianzarse ya no solo en los puestos de play off, sino como cabeza de serie para la primera eliminatoria por el ascenso.

Entre el Leyma y el Calzados Robusta hay un abismo en la clasificación. Se podría decir que son de diferentes ligas, aunque tienen en común que el filial del Barcelona les levantó a sus dos mejores jugadores -Peña y Herum-. Los coruñeses están asentados en una zona caliente, en la que la igualdad es máxima. Los cuatro primeros tienen 16 victorias, le siguen otros tres con 14 -entre ellos el conjunto naranja, sexto- y otros dos con 13 y 12. Prácticamente no hay nadie descartado hasta el duodécimo. Más atrás, tercero por la cola, está el Clavijo, con solo seis triunfos.

En el encuentro disputado en Logroño en la primera vuelta el conjunto herculino venció con comodidad (85-96). Sin Dago, pero ya con Justin Johnson, que el miércoles entrenó por primera vez con el equipo y está a disposición de Tito Díaz para jugar si este lo considera oportuno, el Leyma es favorito. En la derrota de la semana pasada en Ourense faltó una pizca de intensidad. Pero como local la fórmula es casi invencible. El aliento de la afición y la máquina naranja hacen la magia. El Palacio, un fortín necesario para mantenerse en una carrera en la que nadie cede.