Shehda apuntala y Carballeira remata a La Vendéenne

Álvaro Shehda siempre está en un discreto segundo plano, a la sombra de un indiscutible Xavi Malián en la portería. Pero siempre que le ha tocado dar un paso al frente su respuesta está incluso por encima de lo esperado. Lo hizo hace dos temporadas, cuando la lesión de Malián lo puso en el cinco inicial hasta la llegada de Valentín Grimalt. Y ayer rindió de forma excelente cuando Carlos Gil decidió darle un premio en el partido contra el La Vendéenne que cerraba la fase de grupos de la Liga Europea. El Liceo ya no se jugaba nada, ya clasificado como segundo y citado con el Benfica en cuartos de final, pero él sí aprovechar su oportunidad. Paró tres faltas directas y dos penaltis. Encajó solo dos goles, uno de pena máxima y otro en una acción aislada. El portero coruñés puso los cimientos de un triunfo en el que César Carballeira se lució con los goles. El canterano cada vez es más protagonista y ayer firmó tres tantos. Estaba desencadenado. Y estuvo bien secundado por Josep Lamas y David Torres, ambos con un doblete. Completó la goleada Toni Pérez. La mejor manera de coger confianza para la Copa.

Y es que a los verdiblancos les ilusiona el torneo de la próxima semana en Alcobendas y quería que el partido les sirviese como ensayo general. Si es así, las sensaciones tienen que ser de las buenas porque no dieron ni una sola opción al rival. Fueron superiores en todo. Tanto que a los franceses les costaba incluso superar el centro de la pista, con un Carballeira preciso en las anticipaciones. Y no es que el La Vendéenne sea un equipo flojo. Quizás acusó el cansancio del viaje, ya que ayer mismo cogió un avión por la mañana a Oporto y después un bus hasta A Coruña. Fue un juguete en las manos del conjunto liceísta. Con un movimiento de bola más rápido y una evidente superioridad física, no hubo mucho que hacer. Solo esperar que se encadenasen los goles. Al descanso, tres (Josep Lamas, Toni Pérez y David Torres). Sin oposición, por más que los árbitros concediesen oportunidades a bola parada a los visitantes. A base de insistencia, Crespo marcó de penalti en la prolongación pero Lamas y Carballeira, en dos ocasiones, dejaron las cosas en su sitio. Gefflot maquilló, pero cerraron la goleada Torres y Carballeira. Y ahora sí: a pensar en la Copa.