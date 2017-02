En la mira del seleccionador

Raúl Fernández es el último de una larga lista de jugadores coruñeses en llegar a la selección española de hockey sobre patines con la que disputó el pasado verano el Europeo sub 20, en el que se colgó el bronce (tiene también dos platas en sub 17). Galicia es, tras Cataluña, la segunda comunidad con más fichas y la Federación Española no la deja de lado. Desde hace unas temporadas se instauraron unos controles que se realizan a lo largo de todo el año con el fin de hacer un seguimiento a los jugadores más destacados. Sergi Macià e Iván Sanz, seleccionadores sub 20 y sub 17 respectivamente, se pasaron por A Coruña la semana pasada para vigilar de cerca a 32 seleccionados, 16 en cada categoría. Además de los entrenamientos, vieron partidos y compartieron conclusiones con Juan Copa, seleccionador gallego, Josep Sellas, coordinador de Compañía de María y ayudante de Sanz en la sub 17, y José Luis Huelves, delegado de la selección y que se ocupó de los porteros. Algunos de ellos pueden ser los elegidos.

"El objetivo ya no es solo ver si pueden entrar o no en la selección, sino darles una ayuda y asesoramiento y también hacer un seguimiento para saber su evolución", asegura Macià. "En Galicia ya tenemos a (Josep) Sellas, que es mi ayudante en la selección, y él ya conoce a todos. Pero yo intento moverme", explica Sanz. "Un motivo es por el seguimiento y otro, formación. Y además, les damos a los chicos una dosis de motivación e ilusión", continúa y alaba a sus compañeros: "La zona la tenemos bien cubierta porque además de Sellas está Juan Copa, con el que hablamos constantemente, y Huelves, una persona con grandes conocimientos y con unas ganas enormes de trabajar con los chavales".

Los resultados estuvieron a la altura. "En Galicia se está trabajando bien y el fruto tiene que dar no sé si este año o el siguiente, pero algún día. La liga es muy competitiva, pero la lástima es que son pocos equipos", analiza Macià. "La Federación está trabajando muy bien a nivel estructural, deportivo y de asesoramiento y los clubes se preocupan y quieren mejorar", añade. Sanz, por su parte, valora las ganas de los jugadores durante el entrenamiento: "Me quedé muy, muy contento. Vinieron con una ilusión tremenda y eso tiene su mérito porque fue un domingo por la tarde y la mayoría habían jugado tres o cuatro partidos durante el fin de semana. Aun así trataron de asimilar lo que les pedí y poner en práctica lo que les dije".

Galicia todavía tiene que hacer los deberes en algunos aspectos. "¿Tiene que haber un Primera? Sí. Es más, yo pienso que como mínimo debería de haber dos. Pero bien montados, para los sub 20, que no vale de nada llegar y poner a cinco séniors", dice rotundo el seleccionador sub 20. "Vi partidos buenos el fin de semana, igualados. Pero en Cataluña veo veinte de esos cada fin de semana. Y, por ejemplo, tres jugadores de la selección sub 17 del año pasado ya están en Primera. Eso se nota, están cogiendo una experiencia que los gallegos no pueden", añade. En esta categoría es cuando empiezan a acelerarse las diferencias mientras que en sub 17 está todo más igualado, aunque Sanz cree que la liga gallega es "menos competitiva": "Los equipos punteros no tienen más de cuatro partidos de máxima tensión al año".

El pasado jueves, Javier Añón, Álvaro Lamelo, Pablo del Río, Pablo Longueira, Raúl Fernández y Jorge Ricoy (Compañía de María); Álex Soto, Alan López, Miguel López y Dani del Río (Órdenes); Manu Mosquera, Gustavo Lema y Dani López (Liceo); Brais Naveira y Manu Fernández (Dominicos) y Adrián Fuentes (Compostela) acudieron a la llamada de Macià para los sub 20 en el Palacio de los Deportes. El domingo fue el turno, en el pabellón de Monte Alto, con Sanz y la sub 17 para Francisco Dumont, Ignacio Sáenz, Lucas Melendrez, Martín López, Miguel Fernández, Santiago Miguélez, Sergio Castellanos y Tomás Villares (Compañía de María); Álex Fuentes, David Bernárdez, Javier Pérez, Uxío Corral y Xosé Calvo (Compostela); Carlos Rodríguez y Ramón Martín (Órdenes) y Álvaro Martínez (Liceo).