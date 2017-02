21 kilómetros sobre ruedas

"Hoy es un día especial". Ese es el lema de la Media Maratón Atlántica que A Coruña acoge este domingo. Y no lo será solo para los casi 2.000 participantes que han realizado su inscripción a través de carreirasgalegas.com, también para los seis atletas que afrontarán los 21 kilómetros en silla de atletismo o handbike. El coruñés Martín Varela y el aresano Álvaro Illobre forman parte de la lista de seis inscritos para la prueba adaptada. El objetivo de ambos es "disfrutar" de un circuito que dará dos vueltas al Puerto y que tendrá el arco de salida y meta en el Obelisco. "Sabemos que si hace buen tiempo habrá mucha gente y eso hace que disfrutemos más. Buscamos difusión, mostrar que el atletismo adaptado existe", comenta Illobre, que se marca como meta mejorar el tiempo del año pasado, cuando paró el crono en 1 hora y 17 minutos. "A ver cómo me encuentro porque es un año más", bromea.

El aresano participará con silla de atletismo, que requiere "mayor esfuerzo porque no tiene marchas", mientras que su compañero Varela utilizará una handbike. "No he hecho una preparación explícita así que no me planteo un tiempo, solo quiero pasarlo bien que es lo importante. Será más lúdica que deportiva", resume el coruñés, que denuncia que "hasta la semana pasada" no sabía si podría participar. "Hubo retraso con los permisos y ahora nos dijeron que sí podemos correr pero saldremos cinco minutos antes y no podemos llevar asistencia propia".

No hay obstáculos que le paren, tiene claro que lo que quiere es "correr" el medio maratón. "Estoy contento porque lo que queremos es visibilidad, estar en la salida. Me parece importante", relata. Y es que Varela ha estado en pruebas como la de San Sebastián, en las que ha visto hasta 50 participantes en silla de ruedas. "Ojalá que el año que viene sea mejor porque es una pena. En todas partes nos reciben con los brazos abiertos y son todo ventajas", declara.

En la edición pasada consiguieron, tras mucho insistir, que la organización les permitiese completar los 21 kilómetros ya que en 2015 tan solo podían recorrer un tramo del circuito. "Yo quiero hacer la prueba oficial y no ir solo porque eso no tiene gracia. Quiero disfrutar con todos", anuncia Álvaro Illobre, al que se le hacía "corta" la prueba de 7 kilómetros. Martín Varela opina lo mismo: "Nos parece muy importante estar ahí". Junto a ellos en la línea de salida estarán también Álex Ferradás, Ángel López, Iván Montero y Luis Miguel Bardanca. El tenista coruñés, además, cuenta que no llevará un ritmo muy elevado pues desea mezclarse con todos los corredores. "Es divertido estar con más gente, disfrutar mientras dura la carrera. Me gusta hablar con los demás", dice Varela, que seguirá peleando para que el deporte adaptado continúe ganando adeptos. Tanto él como Illobre lo tienen claro, quieren "hacer deporte con gente sin discapacidad". "Llevo muchos años compitiendo profesionalmente y ahora quiero hacerlo con todo tipo de personas. No pido tanto", finaliza Martín. El domingo tiene una nueva oportunidad para cumplir ese deseo.