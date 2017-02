McLaren desvela el nuevo coche de Fernando Alonso

McLaren ha presentado el nuevo monoplaza con el que Fernando Alonso y su nuevo compañero Stoffel Vandoorne lucharán por el Mundial de Fórmula 1 la próxima temporada.





El nuevo coche de Fernando Alonso.



La escudería británica busca con el McLaren Honda MCL32 romper con los malos resultados del pasado y convertir el monoplaza en un coche competitivo que pueda brindar a Alonso su tercer mundial.



Tanto la nueva apuesta de McLaren para el mundial de 2017, como la del resto de escuderías, tienen previsto afrontar los primeros test en pista a partir del 27 de febrero, cuando se darán cita en el circuito barcelonés de Montmeló, en sesiones que durarán hasta el 2 de marzo.





The origin of McLaren meets our future. Presenting the McLaren-Honda #MCL32, a blend of past & present in our new livery. #ChangeYourGame pic.twitter.com/UfXRCI15FH