La clave para el Leyma, seguir en buena forma

Tito Díaz ve a su equipo en un buen momento y espera que siga así en la recta final y, sobre todo, en el play off. Quiere que el Leyma llegue "en la mejor forma posible" para mostrar una versión que le permita llegar lejos en el camino hacia el ascenso. Sus pupilos demostraron en Burgos que tienen "fortaleza mental" para sortear todos los obstáculos y este viernes esperan ganar al Cáceres en Riazor para hacer olvidar a la afición el mal partido ante Clavijo. Como novedad, la llegada de un ya conocido Kyle Rowley que aparece "en el momento adecuado".



Decimoquinta victoria. En Burgos, el técnico naranja asegura que su grupo "recuperó terreno perdido" tras la derrota en el Palacio. Necesitaba un triunfo para mantenerse en la zona alta de la tabla y, así, olvidar lo ocurrido ante el Clavijo. "Fue importante porque habíamos hecho un mal partido con Rioja y había que reaccionar". Y lo hicieron. "El equipo demostró fortaleza mental para jugar un buen partido", comenta satisfecho. Esa decimoquinta victoria le da tiempo al Leyma para que "Justin Johnson y ahora Kyle Rowley se adapten al equipo".



Fichaje. "Si no era Rowley, no era nadie", sentencia Tito Díaz. Según el entrenador, "se dieron todas las circunstancias" para que el pívot de Trinidad y Tobago volviese a vestir de naranja. "Tenía la baja en Araberri y quería acabar la liga jugando. Tenía mucha ilusión por volver a A Coruña y nosotros, después de la baja de Dago Peña, podíamos permitírnoslo económicamente", explica con detalle sobre Rowley, que ya participó ayer en la doble sesión de entrenamiento. "Es el jugador adecuado en el momento adecuado", resume.





.@Kyle5Rowley pasó esta mañana reconocimiento médico en @quironsalud y está a disposición ya de Tito Díaz pic.twitter.com/smPWcygPpv „ Leyma Básquet Coruña (@basquetcoruna) 27 de febrero de 2017

Rowley entrará bien en la dinámica del equipo. Su entrenador asegura que el club ha realizado este fichaje porque "conoce el club, la ciudad y la liga", lo que hará que su adaptación sea rápida. Algo más sencilla que la de Justin Johnson , quien ya gozó de más minutos en el partido contra el. "Es su primera experiencia eny tiene que adaptarse pero creo que conforme vaya metiéndose aportará muchas cosas", desvela. El estadounidense "genera muy bien a partir del bote y tiene buen tiro".Otra de las buenas noticias en eles el buen estado de forma del pívot alicantino. "Es importante quellegue a estas alturas de la liga en su mejor momento de forma", apunta el entrenador lucense. Analiza que este añotuvo "menos desgaste" y ahora se encuentra "muy bien", con confianza para desempeñar el papel en líder en ciertas facetas del juego naranja. "Nos va a venir muy bien para lo que llega ahora".Elvuelve este viernes acon la intención de sumar la decimosexta victoria del curso. Se enfrenta a un"que de sus últimos seis partidos, ganó cinco". "Quizá es el equipo más en forma de la liga", agrega., no obstante, avisa que "no es momento de hacer cuentas ni mirar la clasificación" porque "cada partido cambia todo". "Cualquiera le puede ganar a cualquiera", apunta.Aunque es pronto para pensar en el play off, ya que todavía quedan nueve jornadas por disputarse,asegura que lo importante es llegar en buenas condiciones a esa cita. "Yo cambio el factor cancha por llegar en un buen estado de forma, lo mejor posible. El año que jugamos con Oviedo teníamos el factor cancha pero llegamos con lesiones y nos ganó . ¿Para qué vale así? Para nada", expone. El técnico del conjunto narnaja repite que su grupo debe "trabajar" estas semanas para mantenerse en buena forma. "El camino es jugar en equipo, hacer lo que sabemos hacer y no querer resolver de forma individual ni precipitarnos. Aún faltan dos meses de liga", finaliza.