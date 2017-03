El Cambre ya es de Primera

Era un sueño por el que el CBS Cambre llevaba casi una década luchando. Y en un par de semanas se hará realidad. El equipo femenino del club coruñés debutará en División de Honor de sóftbol el próximo domingo día 12 contra el OBB Bizkorrak, aunque su estreno liguero tendrá algunos condicionantes. El principal, que de momento no dispone de campo y se verá obligado a viajar a Asturias cuando dispute sus partidos como local. Pero no hay nada que reste ilusión al grupo entrenado por María Fernanda Jover y formado por jugadoras veteranas más las que vienen pisando fuerte desde atrás y el año pasado se proclamaron subcampeonas de España júnior en Barcelona. Por eso no se ponen límites. Primero, la permanencia. Pero hay equipo para seguir soñando y luchar por más.

El conjunto herculino consiguió su billete para la máxima categoría el año pasado en el Campeonato de España que acogió en el campo Dani Mallo de Cambre el pasado mes de octubre. Las coruñesas se clasificaron segundas por detrás del Lions Capitalinos canario, que les ganó en la final por 5-4 con una gran remontada en los minutos finales cuando las locales ya saboreaban el éxito. Sin embargo, este equipo renunció al ascenso y la Federación se lo ofreció al Cambre, cuyo problema para formalizar la inscripción fue la falta de un campo propio y homologado.

Lo normal es que en Galicia se juegue en pabellones cubiertos. Para el Campeonato de España, se utilizó con algunas mejoras el Dani Mallo. Pero este no cumple los requisitos para División de Honor y se está llevando a cabo un proceso para homologar Acea de Ama. Este no llegó a tiempo, así que ante el inminente comienzo de la liga el Cambre tendrá que jugar en el campo asturiano de La Morgal, situado en la localidad de Lugo de Llanera, entre Oviedo y Gijón. Cuando se produzca la habilitación de las instalaciones de Culleredo, volverá a casa, siempre y cuando el equipo contrario no tenga los billetes para viajar a Asturias, porque entonces el conjunto coruñés se tendrá que desplazar igual.

Esto implica un segundo hándicap en la aventura cambresa en Primera, el económico. Al presupuesto con el que contaba para desplazarse a los diversos puntos de España -el OBB Bizkorrak de Orio, el Dridma Rivas, el Atlético San Sebastián, el Fénix Valencia, el CBS Rivas, el Projecte de Gavá, el Antorcha Valencia y el Viladecans son sus rivales- tiene que sumar los viajes a Asturias. Por eso busca patrocinadores que complementen las subvenciones públicas. Un empujón que culmine un proyecto sólido y de garantías.