El Nacional, reto de Oubel

Una vez que Juan Luis Oubel supera un reto, ya está pensando en el siguiente. Su ambición no tiene fin y lo demostró cuando acudió por primera vez al 939 Studio para conocer de cerca el pole dance. Un año y medio después, el coruñés de 51 años ha adelgazado casi 30 kilos y es uno de los candidatos para participar el fin de semana del 1 de abril en el Campeonato de España que organiza la Federación Española y que se celebrará en Tarragona. Oubel participará en Máster 50, siendo el único representante gallego de esta categoría. "Ha ido poco a poco pero mejorando muchísimo", cuenta su profesora Ivonne Botana.



El año pasado, el 939 ya estuvo en el Nacional. En menos de un mes, volverá a repetir aunque con tan solo un alumno ya que los otros que empezaron el curso, se han rendido antes de tiempo. Oubel formará parte de una edición más completa, pues se incluye en la misma competición pole sport, artistic pole, ultra pole y parapole. "Juan Luis tiene opciones de clasificarse para el Campeonato del Mundo", avanza su entrenadora, que asegura que el número de hombres en el Nacional es mucho menor que el de mujeres.



Ivonne Botana también estará en Tarragona, no solo para apoyar a su pupilo en una cita importante, sino para sentarse en la mesa de jueces del campeonato. "Formo parte de la junta directiva de la Federación Española y me han llamado para ser jueza", cuenta. Sin embargo, será sustituida cuando Juan Luis empiece su actuación. "Es todo muy limpio y yo no puedo juzgarle porque soy su profesora", admite, aunque sí tratará de transmitirle toda su confianza para alcanzar un buen puesto en la clasificación. Algo para lo que ha estado entrenando durante el último año. "Es un deporte duro y él ha sido constante", reconoce. Pero Botana no busca solo premios, sino que el pole dance siga creciendo.