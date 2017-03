El Palacio de las grandes citas

Vigente campeón de Europa. Segundo en la liga portuguesa con un promedio demoledor de ocho goles por partido -137 en 17-. Firme candidato a revalidar el título continental. "Y seguramente uno de los mejores equipos del mundo", apunta Carlos Gil. Así es el Benfica, el rival del Liceo en los cuartos de final de la Liga Europea. El sábado se disputa la ida en el Palacio de los Deportes de Riazor (20.00 horas) y el entrenador verdiblanco y los capitanes Josep Lamas y Toni Pérez quieren enganchar a la afición. Obtener un resultado positivo en casa será fundamental para afrontar la vuelta en Lisboa y contar con el apoyo del público coruñés es el primer gol a favor de esta complicada eliminatoria.

"A la afición de aquí le gustan este tipo de partidos. No recuerdo ninguno así que no viniera a vernos y animarnos mucha gente", afirma Josep Lamas. "No me espero otra cosa. Sé que van a venir, que van a animar y ojalá que podamos corresponderles con un buen partido y con un buen resultado para el Liceo", añade. También Carlos Gil analiza la fuerza que aporta la grada: "Siempre es importante y la afición del Liceo en los partidos de este tipo siempre se deja sentir. Da mucha fuerza y apoyo incondicional a los que están en la pista y el jugador lo nota muchísimo. Además, asistirán a un gran espectáculo".

Porque se medirán dos equipos que viven por y para el ataque, lo que promete un festival de goles. En sus filas, jugadores como Jordi Adroher y Carlos Nicolía ponen la magia. "Son ocho muy buenos, pero ellos dos por encima del resto", reconoce Toni Pérez. Pero también el técnico argentino recalca que "es un equipo muy completo": "En la portería está Guillem Trabal, que es y ha sido todo en el hockey. Y tiene jugadores de la selección portuguesa y con experiencia como Neves, los hermanos Rafael y João Rodrigues, que es el máximo goleador de la liga portuguesa -con 35 tantos-".

Su potencial ofensivo es evidente, pero por ahí también está su debilidad. "Marca ocho goles por partido, pero en los últimos dos le han metido 13. Si somos capaces de frenarlos bien y estamos acertados de cara a portería, tenemos opciones", analiza el capitán coruñés y el asturiano le completa: "Hay que intentar aprovechar sus errores defensivos y minar los ofensivos". La receta del éxito también la conoce Carlos Gil. "Para pasar la eliminatoria hay que jugar bien los dos partidos. Lo que pase en el primero va a marcar lo que va a pasar en el segundo", avanza. "Tenemos que estar bien, muy atentos, muy finos, a tope los 50 minutos de partido", continúa. También hay que tener en cuenta que no solo decidirá el Palacio, sino que habrá una vuelta que se disputará en Lisboa el próximo 1 de abril. "Es una eliminatoria larga, de cien minutos. Tenemos que llegar al segundo partido con opciones y que se decida allí. Pero va a ser duro", opina el jugador asturiano. "Ojalá que sea un partido abierto y tengamos nuestras opciones. Habrá que estar a todas las bolas como si fuese la última", remata Lamas.

Dispara la ilusión que el Liceo está en uno de los mejores momentos de la temporada. Después de ganar la Supercopa de España, el camino en la OK Liga no ha sido fácil y la Copa del Rey, a pesar de caer en semifinales contra el Barcelona, refrendó su mejoría. "Hicimos una buena Copa y esperamos seguir en la misma línea", reconoce Gil que cree que el equipo "está muy ilusionado, entrenando a tope y con muchas ganas de que llegue el partido". De ilusión también hablan los capitanes. "Estamos trabajando muy duro, sobre todo para este tipo de competiciones en las que tenemos muchas ganas", dice Toni Pérez y Josep Lamas recalca la mejoría verdiblanca: "Venimos compitiendo bien y a veces solo nos ha faltado un poco de suerte". Quizás esta solo esté esperando el momento más oportuno.