Liceo-Benfica | A 'cortarle las alas' al águila

Difícil, pero no imposible. El Liceo no se asusta por más que le haya tocado bailar con la más fea en los cuartos de final de la Liga Europea. Desde que se instaló esta ronda intermedia entre la fase de grupos y la final a cuatro -antes a ocho-, el equipo coruñés no ha sido capaz de superar nunca esta barrera. Qué mejor que acabar con la maldición a lo grande, contra un Benfica que se presenta en el Palacio de los Deportes de Riazor para jugar la ida como defensor del título y una máquina de hacer goles. Hasta ocho por partido en la liga portuguesa. Pero que también ha mostrado signos de debilidad al encadenar dos empates consecutivos y ceder el liderato al Oliveirense de Jordi Bargalló y Pablo Cancela, único equipo que ha sido capaz de ganar este año a los lisboetas.



Así que si Xavi Malián y Guillem Trabal lo permiten, será un encuentro muy abierto, con continuas alternativas en el marcador y en el juego. Ataque, ataque y ataque, de esos en los que la cabeza no para de moverse de un lado a otro, casi como si se asistiera a un encuentro de tenis. Sobre la pista no estarán ni Roger Federer ni Rafa Nadal, pero sí algunos de los mejores jugadores del mundo de hockey sobre patines. Elevado a ese Olimpo por méritos propios está desde hace un par de temporadas Carlos Nicolía. El argentino destila calidad por los cuatro costados, prácticamente imparable en los metros finales. Y aun así, no es el máximo goleador de la plantilla encarnada, lo que dice de su enorme potencial. João Rodrigues lidera esta estadística. Lleva 35 tantos en la competición lusa, hasta los 11 se fue en la primera fase de la Liga Europea. Justo por detrás, Jordi Adroher, con 30. De lo que es capaz el delantero catalán lo sabe muy bien la afición española. Un mago sin chistera pero con un stick capaz de las más inverosímiles jugadas.



Si el Liceo jugó su mejor partido de la temporada en las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona, poco se va a parecer este partido a aquel. Contra los azulgrana, mucho más táctico, contenido y cerrado en defensa. Contra el Benfica se espera una lucha sin tregua a tumba abierta de portería a portería, sin protagonismo de las defensas aunque los porteros tengan mucho que decir. En el golpe a golpe hay que estar muy acertado para estar a la altura de las águilas portuguesas. Como se suele decir, darle de su propia medicina. Y hay que tener en cuenta que todavía espera la vuelta, que será en Lisboa el 1 de abril.



Pese a que Liceo y Benfica son dos grandes de Europa, hace tiempo que no se ven las caras. Tenían que haberse enfrentado en la final de la Supercopa de Europa de 2011, pero los verdiblancos no se presentaron por no estar de acuerdo de que el partido único se disputara en Portugal. Inicialmente fue sancionado con un año sin competir en Europa, pero finalmente se le levantó el castigo. Así que el último antecedente data de la temporada 2000-01. El conjunto que de aquellas también entrenaba Carlos Gil y en el que ya jugaba Josep Lamas -también Martín Payero, pero este no cuenta con ficha europea- eliminó al lisboeta en semifinales. Josama, Payero y Pueyo neutralizaron los goles de Panchito Velázquez (2) y Luís Ferreira y los penaltis dieron el pase a la final a los coruñeses, aunque después cedieron en la lucha por el título contra el Barcelona.