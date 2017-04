Griezmann castiga la especulación

Un tanto de Griezmann a cinco minutos del final del derbi madrileño castigó la especulación del Madrid cuando se sentía ganador gracias a un testarazo de Pepe y vio a su rival justo físicamente, que acabó reaccionando con los cambios de Diego Simeone y dejando al Barcelona el liderato a tiro.



Fue un duelo con ritmo de final y máxima tensión, sintiendo media Liga en juego el Madrid y la posibilidad de bajar del liderato a su eterno enemigo para los atléticos y afianzarse en la tercera plaza. Más frescos físicamente los de Zidane pero especuladores en el esfuerzo final mirando el calendario. Luchando por estar a la altura en lo físico los de Simeone, siempre bien posicionados y con una fe que les condujo al premio del empate.



El respeto marcó el inicio. No hubo salida en tromba madridista, ni agobios para controlar de inicio rojiblancos. El encuentro dibujaba sus trazas tácticas, con poca movilidad de Bale, Benzema y Cristiano que obligaba a aparecer a los laterales pero Carvajal y Marcelo tenían más respeto del habitual, con miedo de caer en la trampa de Simeone.



El Madrid se hacía con el dominio de balón, mordía en la presión en la medular con Casemiro, Kroos y Modric imponiéndose. Sin apariciones en banda, todo dependía de él y aparecía con liderazgo, encontrando vías de pase pero topándose con un muro en sus disparos.



Oblak sostuvo a su equipo. Firme por alto y ágil bajo palos. Las imprecisiones en salida de balón de su equipo las solventaba trasmitiendo siempre seguridad. La segunda línea blanca mordía.



En la lucha le faltó precisión al Atlético para poder golpear como hizo en sus tres últimas visitas con victoria al Bernabéu. Cuando lo intentaba Carrasco no encontraba rematador. Griezmann aparecía lejos de la zona de peligro. Los errores del rival le darían dos opciones.



Pese a ser un duelo táctico y de poco ritmo, las ocasiones llegaron. Oblak salvaba a una mano la aparición de Benzema. Se iniciaban los minutos de mayor agobio visitante. Gabi cometía un error en zona de peligro, donde Modric aparecía con continuidad y dejaba solo a Cristiano, escorado. Su disparo superó a Oblak pero pudo ser frenado por la cabeza de Savic que se lanzó salvador.



Las órdenes de Zidane fueron claras en el descanso. Los laterales debían desdoblar y en dos minutos generaron más peligro que en todo el primer acto. Marcelo la ponía a la cabeza de Cristiano que no afinaba y Carvajal repetía, con el portugués cediendo en esta ocasión al segundo palo a Benzema, que se topó con la salida rápida de Oblak. Era la última. Ya nada pudo hacer en el enésimo intento madridista. De una falta lateral por mano de Saúl, aparecía una nueva acción a balón parado de la que el Madrid rascó oro. El testarazo de Pepe fue inalcanzable a su estirada.



Simeone movía un banquillo con bajas importantes. Recurría a Correa como revulsivo y Thomas para adueñarse del centro del campo. El Madrid jugó con fuego reculando. Perdía el balón y a Zidane le costaba quitar a Bale tras perder a Pepe en la batalla por un fuerte golpe en las costillas.



Fue cuando el Atlético de Simeone demostró su carácter. Luchando hasta el final para asestar un golpe del que no se levantó el Madrid. Avisó con una chilena anulada por posición ilegal Griezmann antes de encontrar espacio para la carrera, recibir el pase en profundidad de Correa y marcar para instalar el empate y la alegría en su parroquia.