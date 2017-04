Un Leyma bipolar acaricia la clasificación para el 'play off'

Como en una montaña rusa el Leyma Coruña subió y bajó a su paso por el partido en la cancha del Prat. Se vieron sus luces y sus sombras casi sin transiciones que separan los buenos de los malos momentos. Así que pasaba de ir por detrás en el marcador a recuperarse milagrosamente a volver a ponerse a remolque y remontar. Una bipolaridad que incluso puso entredicho la victoria cuando mediado el último cuarta dominaba por once puntos. Con un Ortega desatado en los minutos finales, los naranjas supieron y pudieron poner la calma, la que dieron un triple de Zach Monaghan y dos tiros libres de Justin Johnson, precisamente los dos mejores ayer de los coruñeses. Ambos sellaron un triunfo que aun no definitivo, sí que supone un paso de gigante para la clasificación matemática para el play off de ascenso. Quedan tres partidos de la fase regular y hay un margen de dos triunfos. El miércoles ante el Castelló y en el Palacio de los Deportes de Riazor se podría celebrar ya un nuevo hito naranja.



En el deporte, muchas veces el devenir de los partidos tiene mucho que ver con el estado anímico de los equipos. El Leyma Coruña venía de encajar dos derrotas seguidas, dolorosas, que habían puesto en entredicho su clasificación para el play off. Tito Díaz quería que los suyos recuperaran su esencia, sobre todo en defensa. No fue así en el primer cuarto, en el que el Prat se fue hasta los 22 puntos. Mejoraron los coruñeses en el inicio del segundo. Con los reajustes atrás, el Leyma se pudo ir hacia delante hasta un 27-33 con un triple de Djuran. Pero cuando no se está bien, cuesta mantener la intensidad. Un 9-0 dio la vuelta de nuevo al marcador (36-33). Al descanso, al menos estaban vivos (44-41).



El tercero fue muy igualado. Los dos equipos se fueron repartiendo los goles. Consiguió el Leyma ponerse cuatro arriba con dos acciones de Monaghan (48-52), pero los triples de Lopez-Arostegui, Álex Ros y Forcada, respondidos por el bando naranja por uno de Justin Johnson, dejaban el partido con todo por decidir en el último (57-58). Llegaron entonces los mejores minutos de los coruñeses, con un triple de Djuran para abrir boca. El Prat no encontraba la forma de penetrar la defensa herculina y el 0-7 de salida lanzó al conjunto naranja, que alcanzó su mayor ventaja tras otro triple de Djuran y una canasta de Sabonis (61-72). Once puntos prácticamente dilapidados de una tacada. Dos triples, de Forcada y López-Arostegui, unidos a la antideportiva pitada a Sabonis pusieron un 69-72 que pudieron haber costado caro. No fue así. El oficio y la fe naranjas tuvieron premio.