El Liceo resiste media parte al líder Gijón pero acaba goleado

Media parte y tres minutos de la otra fue lo que resistió el Liceo al empuje del Hostelcur Gijón, líder de la OK Liga femenina y subcampeón de Europa y de la Copa de la Reina. Porque la defensa en zona del conjunto verdiblanco había contenido el poderío goleador de las asturianas hasta que Sara Lolo encontró el hueco en el segundo palo poco antes de que se llegase al descanso. Pese al gol y al dominio visitante, las locales pudieron sorprender con alguna contra de María Sanjurjo, por lo que el partido seguía abierto. Por lo menos hasta que a los tres minutos de la reanudación el colegiado señala penalti a favor del Gijón. La artillera María Díez no perdonó y el 0-2 cercenó las esperanzas liceístas. El duelo se rompió y el equipo asturiano, muy apoyado en la grada, con cerca de cien aficionados desplazados, goleó con otros dos tantos de Anna Casarramona. El próximo partido del Liceo, que está ocho puntos por encima del descenso, no será hasta final de mes en casa contra el Bigues.