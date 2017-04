El momento "más surrealista" de Fernando Alonso

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) ha asegurado que rodar este domingo por delante del Mercedes del finlandés Valtteri Bottas es "lo más surrealista" que le ha pasado durante el Gran Premio de China, y ha lamentado su que abandonar por problemas en el chasis del monoplaza, ya que se veía capaz de luchar por "un punto o dos".

"Estar rodando por delante de Bottas y que no te pueda adelantar en dos o tres vueltas ha sido de las cosas más surrealistas que me han pasado nunca", declaró a Movistar F1 tras la prueba. "Cuando en la recta, a 300 metros, me adelantó y luego vi cómo andaba en la siguiente vuelta y que aún así pudiese mantener más o menos el ritmo... De las cosas más surrealistas que me han pasado", prosiguió.

Por otra parte, el asturiano lamentó no haber podido terminar, una situación que ya se dio en Australia. "Es una pena no poder acabar, pero desde la salida hemos tenido condiciones complicadas. Nos llegamos a poner sextos después del 'safety car', más que eso ya no podía hacer. Cuando la pista se estaba secando perdimos una posición. Supongo que con Pérez y con Magnussen hubiésemos peleado por esos últimos puntos, nos podríamos haber llevado un puntito o dos como en Australia de una manera bastante increíble", afirmó.

"Salimos muy bien; en la primera curva hubo un poco de acción, logramos evitar por pura suerte (el accidente). Elegimos el lado adecuado. Fue divertida, solamente 30 vueltas pudimos hacer, pero estoy satisfecho. Por desgracia, no pudimos acabar y coger ese punto o dos. Un punto o dos no nos va a cambiar la vida, tenemos que estar mucho más arriba que eso y hasta que llegue ese momento, divertirnos en la pista", añadió.

"Lo de Australia pensaba que iba a ser irrepetible y aquí ha sido igual o mejor. Las condiciones, lógicamente, han ayudado, hemos aprovechado las condiciones delicadas. La gente iba haciendo trompos a derecha a izquierda e íbamos ganando posiciones más o menos gratis. Cuando la pista estaba húmeda conseguimos mantener el ritmo de los mejores, con un déficit de velocidad impresionante. Es de las mejores cosas que me han pasado", manifestó Fernando Alonso.

Por último, Alonso explicó las razones tanto de su propio abandono como del de su compañero, el belga Stoffel Vandoorne. "Creo que un palier, se sentía como que tiraba solamente una de las ruedas de atrás. Creo que será algo relacionado con eso, con la transmisión. El de Stoffel creo que fue algún problema de gasolina. Sin poder hacer test invernales vamos descubriendo problemas carrera tras carrera. Esperamos que dentro de poquito podamos tener una fiabilidad normal y máxima para acabar las carreras", concluyó.