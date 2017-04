Primer récord de Europa coruñés

Muy lejos de casa, sin sus entrenadores a su lado y con unas condiciones climatológicas extremas, Irene Blanco sacó lo mejor de sí para hacer historia con el récord de Europa sub 15 de arrancada en la categoría de más de 78 kilos. Es la primera vez que una levantadora coruñesa bate una plusmarca continental, a la que sumó otras 16 de Galicia en solo una tacada. El calor y la humedad de Tailandia, donde se está disputando el Campeonato del Mundo sub 17, impulsaron a la representante del CH Coruña, que se fue hasta los 82 kilos, con la segunda posición momentánea, la cuarta en dos tiempos, con 94 kilos, y la tercera en total olímpico (176 kilos). Falta por competir el grupo A, con otras diez deportistas, por lo que en su primer Mundial y siendo la más joven de todas las participantes, alcanzará, como mínimo, la decimotercera plaza.



"Hizo los tres intentos válidos y consiguió el récord. La verdad es que le teníamos muchos ganas", analiza Ferenc Szabó, su entrenador, que se tuvo que conformar con seguirla desde la distancia: "La vi por la tele y estaba completamente en su salsa, muy concentrada y haciéndolo todo bien. Salió muy bien". Blanco, que ya se proclamó subcampeona de Europa sub 15 el año pasado, será la principal aspirante al oro en el próximo Europeo, que se disputará en Kosovo. Una progresión de una haltera que parece no tener techo y que sigue sorprendiendo y cada competición mejora sus marcas.



Dos semanas de éxitos



El récord de Europa de Irene Blanco completa dos grandes semanas para la halterofilia coruñesa. La cantera del equipo herculino se confirmó como la mejor de España con los cuatro títulos en juego en el Campeonato de España sub 15 y sub 17 -masculino y femenino- además de una plata y un bronce y con la propia Blanco y Marcos Rama como los mejores deportistas nacionales. Después, tres representantes del club estuvieron en el Europeo absoluto de Croacia, en el que incluso Irene Martínez rozó el podio con la quinta posición en arrancada, a solo dos kilos del podio. Noelia García fue octava en su debut y Víctor Castro, décimo. Unos éxitos que no cesan y que solo confirman el buen trabajo realizado desde A Coruña.