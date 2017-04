Filipe Luis: "El objetivo es la final, hay mucha ilusión"

El exdeportivista Filipe Luis, lateral del Atlético de Madrid, explicó este lunes que su equipo vive del "partido a partido" y no piensa más allá, pero habló abiertamente de que el "objetivo" es llegar a la final de la Liga de Campeones, por lo que tienen "muchísima ilusión y confianza".



En el camino se encontrarán mañana al Leicester en cuartos. "No creemos que seamos los favoritos. Para nosotros es casi mejor el tipo de rivales como el Barça o el Real Madrid que tienen el control de la pelota. No va ser fácil", aseguró el brasileño.