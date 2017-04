Fernando Alonso renuncia al GP de Mónaco para correr las 500 millas de Indianápolis

El piloto español Fernando Alonso ha anunciado que disputará el mes que viene las 500 millas de Indianápolis con McLaren, una prueba que coincide con el Gran Premio de Mónaco, por lo que no disputará la mítica carrera urbana de la Fórmula 1.



Después de 38 años de ausencia en las 500 millas de Indianápolis, McLaren volverá a disputar la prueba empleando motores Honda, la misma combinación que emplea en la Fórmula 1, y compartiendo labores con el equipo Andretti Autosport. La prueba se disputará en Estados Unidos el 28 de mayo, mismo día en el que se correrá el GP Mónaco, sexta prueba del curso en la F1.





Exited. I love RACING. I'm just a RACER. Indy 500 here we come!!! ?????? #mclaren #honda #14 #f1 #indy Una publicación compartida de Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) el 12 de Abr de 2017 a la(s) 3:39 PDT

El equipo en el que Alonso disputará las 500 millas de Indianápolis estará encabezado por su fundador, propietario y director ejecutivo,El excampeón de la IndyCar, que compitió en la Fórmula Uno para McLaren junto a Ayrton Senna durante una campaña (1993), es el hijo del tres veces campeón de la IndyCar y una vez campeón de la Fórmula Uno, Mario Andretti.El McLaren-Honda-Andretti, con, estará en manos de Fernando Alonso, dos veces campeón mundial de Fórmula Uno y tres subcampeón.Según el comunicado el motor será, limitado a 12.000rpm por las regulaciones de la IndyCar."La prueba de Indianápolis seráy, por lo tanto, el Gran Premio de Mónaco será la única prueba del Mundial de Fórmula 1 que no disputará", aclaró en un comunicado McLaren, que no ha anunciado quién suplirá al asturiano en Montecarlo.se declarópor su participación en Indianápolis. "Es una de las carreras más famosas del mundo, a la altura de las 24 horas de Le Mans y el Gran Premio de Mónaco, y, por supuesto, lamento mi ausencia en Mónaco este año. Pero será la única carrera que me pierda y volverá a subirme al MCL32 para disputar elen junio", explicó el piloto.El ovetense, que nunca ha competido con un coche de IndyCar, detalló queen cuanto dispute el(14 mayo) y que estará dos semanas entrenando y compitiendo en Estados Unidos."He ganado dos veces el Gran Premio de Mónaco y una de mis ambiciones esalgo que solo ha logrado un piloto en la historia: Graham Hill. Es un reto duro, pero voy a intentarlo. No sé cuándo correré en Le Mans, pero algún día lo haré. Solo tengo 35 años y aún tengo tiempo de sobra para hacerlo", desgranó.Por su parte, el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, señaló que "como americano" siempre ha visto las 500 millas de Indianápolis como"No soy tan tonto como para predecir que Fernando ganará la carrera, pero espero que esté en la pelea. La situación es esta: va a competir con el equipo que ganó el año pasado con el mismo motor Honda y es el mejor piloto de carreras del mundo. Es una combinación muy atractiva. Así que creo que peleará por la victoria", pronosticó.