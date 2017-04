Bartra, herido camino del estadio

El defensa catalán del Borussia Dortmund Marc Bartra resultó herido ayer tras registrarse tres explosiones junto al autobús de su equipo alemán, que se dirigía a disputar el partido de ida de cuartos de final de Liga de Campeones contra el Mónaco. La cadena de estallidos le causaron cortes en la mano y en el brazo al futbolista español, que tuvo que ser trasladado al hospital. El encuentro tuvo que ser suspendido por seguridad cuando ya había espectadores dentro del estadio. El partido se jugará esta tarde a las 18.45 horas. Bartra, que iba en la última fila y fue alcanzado por un cristal, se encuentra fuera de peligro y ayer por la noche ya abandonó el hospital.



El incidente sembró el pánico alrededor del mundo del fútbol. De hecho, ayer por la noche se puso en marcha una campaña a través de las redes sociales, apoyada por el club alemán, para acoger a los aficionados del Mónaco ante posibles ataques. Los aficionados alemanes ofrecieron camas a los seguidores franceses.



El incidente se produjo poco antes de las siete de la tarde. El autobús del equipo alemán había salido del hotel en el que se concentraba hacia el estadio cuando estallaron las tres explosiones, que rompieron una de las lunas del vehículo. Uno de los cristales alcanzó a Bartra en la mano y en el brazo, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital.



"Me senté en la ultima fila de atrás junto a Marc Bartra, que fue herido con pedazos de vidrio en el momento del impacto", explicó Roman Bürki, portero del Dortmund y compañero de Bartra en su cuenta de Twitter. "Después de la explosión todos nos tiramos al suelo en el bus, no sabíamos qué hacer", añadió el portero del conjunto alemán, que destacó que la policía "actuó muy rápido". "Estamos todos muy conmovidos, nadie pensó que había un partido de fútbol minutos después", concluyó Bürki.



El autobús había salido del hotel en el que se concentraba el equipo, cuando estallaron las cargas explosivas, indicó la policía local. "Antes del partido de la Champions entre el Borusia de Dortmund y el AS Mónaco, se ha producido una explosión, cerca del autobús del BVB, poco después de las siete de la tarde", informó en un comunicado de prensa la policía de Dortmund.



Según las primeras informaciones de los medios locales, el defensa resultó herido en un brazo tras romperse los cristales del vehículo. José Bartra, padre del jugador, confirmó a Efe que su hijo fue trasladado a un hospital de Dortmund, donde estuvo acompañado por su novia.



"Desconocemos el alcance de las heridas, parece que es algo en el brazo producto no sabemos si de los cristales que han saltado y en breve esperamos más noticias", subrayó el padre del futbolista. El defensa catalán salió del hospital tras haber tenido que recibir asistencia médica por cortes y rasguños en los brazos.



El Borussia Dortmund informó de que el partido ha sido suspendido, mientras que la policía local señaló a través de su cuenta en Twitter para tranquilizar a quienes tenían planeado asistir al encuentro que no existía "ningún indicio de peligro" para los aficionados que habían acudido al estadio.



La Policía alemana ha revelado, por su parte, que en el ataque se usaron "explosivos potentes". "Después de las primeras investigaciones, asumimos que ha sido un ataque con explosivos potentes", ha dicho la Policía de Dortmund a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.