La hora de sellar el pase

El Leyma Básquet Coruña puede cerrar esta noche su clasificación para el play off de ascenso a la ACB, para ello necesita superar aun Castellò que llegará a Riazor con la permanencia garantizada tras su triunfo en la última jornada frente a Melilla. "Viene de cerrar la permanencia a lo grande, superando a todo un Melilla", comentó Tito Díaz, técnico del equipo coruñés en la previa del encuentro. El que los castellonenses no se jueguen nada puede ser un arma de doble filo, pues por una parte pueden llegar relajados y por otra el hecho de que lleguen sin presión los puede convertir en un rival "más peligroso".



El entrenador naranja solo pide a sus hombres que jueguen "como equipo" porque "no somos un conjunto de grandes figuras y dependemos mucho del juego colectivo" para poder lograr la victoria. Enfrente se toparán con un adversario al que Tito Díaz califica de "irregular", que ha logrado "12 victorias que le apartan del descenso a falta de tres jornadas. Derrotó además a Melilla a lo grande", recordó el técnico, que añadió que se trata de un conjunto al que "le gusta jugar en toda la pista".



El Leyma aspira a estar otra vez en el play off y esta es la mejor oportunidad de las tres jornadas que faltan para que concluya la fase regular, primero porque recibirán a un equipo salvado; segundo porque los otros dos partidos serán ante rivales durísimos: Retabet y Melilla. Además, esta noche el partido es en Riazor. Una condición importantísima. "Aquí llevamos 11 victorias en 15 partidos, ganamos más en casa, como todos en una Liga tan igualada, por eso el partido en un día como hoy, para que la gente nos ayude, para que la gente venga al Palacio", solicitó el entrenador del equipo coruñés.



Lo que quiere el Leyma Coruña es sentenciar ya la clasificación, porque después aun podría ganar también el factor cancha en los otros dos partidos, aunque sean más complicados. "Es tan igualada esta competición que pueden pasar muchas cosas. No se sabe quién desciende, quién jugará el play off, quién va a ascender", explica Díaz apelando a las matemáticas. "Nosotros podemos tener el factor cancha a favor e incluso podemos quedarnos fuera", recuerda. Por eso sus dos peticiones: a la afición para que acuda a Riazor y a sus jugadores para que jueguen como un equipo.