Detenido un islamista sospechoso del atentado al Borussia Dortmund

La policía alemana detuvo a un islamista por el ataque con explosivos contra el autobús del equipo de fútbol Borussia Dortmund, acción que la Fiscalía federal considera un atentado "terrorista".



El futbolista español Marc Bartra, el único herido junto a un policía en el ataque, fue operado con éxito de la fractura que sufrió en el radio del brazo derecho y su nombre fue coreado por miles de voces en el estadio del Borussia Dortmund antes del inicio del partido de la Liga de Campeones contra el Mónaco, cancelado el martes tras las explosiones.



Sin el sangriento balance de anteriores atentados, el ataque de ayer, dirigido contra un equipo de fútbol y en plena competición europea, fue global y desató condenas y muestras de solidaridad de todo el mundo, además de sembrar la alarma terrorista.



La portavoz de la Fiscalía federal, Frauke Köhler, informó que se registraron las viviendas de dos personas del "espectro islamista" y una fue arrestada, aunque aún no se ha decidido si se pedirá su ingreso en prisión preventiva.



Por el tipo de ataque, los investigadores asumen que se trata de un atentado con "trasfondo terrorista", aunque Köhler insistió en que "los motivos concretos no están claros en estos momentos".



Los diarios locales Express y Kölner Stadt-Anzeiger publicaron que los sospechosos son un iraquí de 25 años y un alemán de 28 a los que las fuerzas de seguridad consideran próximos al grupo Estado Islámico (EI) y que se encontraban cerca del lugar en el momento de ataque, detalles no confirmados.



La línea de investigación yihadista se sostiene principalmente por el hallazgo, cerca de donde se produjeron las explosiones, de tres textos idénticos que apuntan a "un posible trasfondo islamista", apuntó Köhler, aunque se sigue trabajando en su autenticidad.



Los mensajes, "en el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso", denuncian que la canciller alemana, Angela Merkel, mantiene su colaboración en la coalición contra el EI pese a que "doce infieles fueron matados por nuestros bendecidos hermanos", en relación al atentado de diciembre en Berlín.



Bartra, "mucho mejor"



El jugador español del Borussia Dortmund Marc Bartra, herido en el atentado contra el autobús del equipo, aseguró que se encuentra "mucho mejor" y trasladó toda su fuerza a sus compañeros y a la afición ante el partido de ayer por la tarde frente al Mónaco.



"Hola a todos! Como veis, estoy mucho mejor. Muchas gracias a todo el mundo por los mensajes de apoyo! Toda mi fuerza a mis compañeros, afición y todo el @bvb09 para el partido de esta noche!", escribió en español y en inglés en su cuenta de la red social Instagram junto a una fotografía en la que aparece sonriente y mostrando el pulgar hacia arriba.



Tras ser operado de una fractura del radio en la muñeca derecha, según informó el club, aparece con el brazo inmovilizado y una venda también en la muñeca izquierda. Pronto se espera que pueda jugar.