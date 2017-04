Isco: "Quiero estar en el Madrid muchos años"

El jugador del Madrid Isco volvió a dejar "claro" su deseo de continuar vistiendo la camiseta blanca por "muchos años" tras la victoria ante el Sporting (2-3) gracias a un doblete que resolvió el escollo asturiano.



"Lo más importante han sido los tres puntos", dijo el malagueño, que volvió a ser preguntado por su futuro. "Siempre lo he dejado claro, quiero estar en el Madrid muchos años. A la gente no sé por qué le sorprende que quiera jugar más, todos queremos jugar más", comentó.



"Si creyese que no lo merezco, no lo diría. Mis padres me han dicho que tengo que luchar por lo quiera y aquí sigo haciéndolo", añadió el centrocampista andaluz.



Además, Isco dijo que nunca ha dicho que quiera irse. "La prensa malinterpreta las palabras o las lleva a su terreno. Más que informar lo que le interesa es vender. Desde el primero momento dije que me quería quedar y lo sigo manteniendo", insistió el centrocampista.