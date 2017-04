Marc Bartra, protagonista en el partido del Borussia

Marc Bartra fue el único jugador del Borussia Dortmund hospitalizado a consecuencia del ataque con explosivos que sufrió el autobús en pasado martes. El futbolista, de 26 años, compartió unas imágenes mientras veía a sus compañeros en televisión. Unas horas antes del partido había recibido el alta después de su operación en el brazo derecho.



El Borussia Dortmund derrotó al Eintracht Frankfurt por tres goles a uno. Sin embargo, lo más destacable de la jornada fueron las muestras de cariño por parte de la plantilla y de la afición. Los jugadores mostraron una camiseta con el número cinco que viste Marc Bartra, al que dedicaron la victoria. La grada se acordó del defensa coreando su nombre.



"Orgulloso de ser parte de esta familia", tuiteaba Bartra en respuesta a todos los mensajes de apoyo que le enviaron.







Proud to being part of this FAMILY!!!! VIELEN DANK!!!!!!!! ????#NoWords#EchteLiebe @BVB pic.twitter.com/NT4TdUVVTE