El Betis sella su salvación y el Eibar se aleja del sueño europeo

El Betis, después de tres derrotas seguidas, se reencontró con el triunfo (2-0) y tranquilizó algo sus ánimos y el de sus hinchas, a la vez que frena las aspiraciones europeas del Eibar, que fue incapaz de sobreponerse al tanto que en el primer minuto logró el francés Jonas Martin. Los locales supieron trabajar para rentabilizar el tempranero tanto pero no para cerrar el partido con más tranquilidad, pues ello llegó en el minuto 89 con el tanto de Dani Ceballos, mientras que los visitantes estuvieron muy apagados en su acciones ofensivas.



Las dudas recientes las solucionó la formación sevillana de la mejor manera, con una jugada en la que intervinieron el extremo Joaquín Sánchez, el lateral Rafa Navarro y culminó de cabeza Jonas Martin cuando se cumplía el primer minuto de juego.



Un 1-0 para apaciguar los ánimos ante un Eibar que se plantó en el Benito Villamarín con tres victorias consecutivas y sin esconder ya la ilusión de que quieren luchar en este tramo final del torneo por entrar en puestos europeos.



El Betis se mostró mas intenso en la segunda mitad, con ganas de tener más tiempo el balón, y el Eibar no encontró soluciones para acercarse al área andaluza, aunque el 1-0 no dejó nada claro.



Esa circunstancia hizo reaccionar al equipo vasco en un empuje final para lograr el empate pero siempre sin el acierto necesario para recuperar el punto, y más cuando Dani Ceballos certificó el triunfo bético en el minuto 89 con el 2-0.