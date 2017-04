Marta Míguez decidirá esta semana si desinscribe a la FGFS

La Secretaría Xeral para o Deporte tiene previsto responder de inmediato a la solicitud realizada por la Federación Gallega de Fútbol (FGF) que, el pasado 27 de diciembre, solicitó la desinscripción de la Federación Gallega de Fútbol Sala (FGFS) del Registro de Clubes, Federaciones y Entidades Deportivas de Galicia. El organismo que preside Rafael Louzán quiere que el fútbol sala gallego se incorpore a la federación de fútbol, como sucede en el resto de las territoriales españolas, excepto la de Madrid, ya que entiende que es una "especialidad" del fútbol y no una modalidad, que es lo que supuso que la Xunta considerase que el sala podía ser independiente.



La FGF lleva años intentando asumir las competencias del fútbol sala en Galicia, donde gestiona las competiciones de rango estatal, pero todas las que son de carácter autonómico están bajo la tutela de la FGFS que preside Juan Probaos. Sin embargo, con el paso de los años el acuerdo sigue sin firmarse, a pesar de que la FGF contó con interlocutores diferentes. José García Liñares, anterior presidente, firmó con Probaos un convenio en octubre de 2012 bajo el auspicio de la Secretaría Xeral para o Deporte que en el aquel momento dirigía José Ramón Lete Lasa. Un convenio que se iba renovando anualmente y que respetó Louzán, sustituto de Liñares al frente del fútbol gallego al ganar las elecciones en diciembre de 2015.



Es la falta de acuerdo para la integración del fútbol sala en la FGF lo que motivó que este organismo solicitase en diciembre pasado la desinscripción de la FGFS. A partir de ese momento se volvieron a producir reuniones entre los representantes de ambas federaciones, promovidas por Marta Míguez, la nueva secretaria xeral para o Deporte tras la marcha de Lete Lasa al Consejo Superior de Deportes, sin que hubiese resultados. Todo a pesar de que una comisión jurídica, integrada por los abogados de cada una de las federaciones y por Miguel Juane, presidente del Comité Galego de Xustiza Deportiva, que pactaron elaborar un documento de integración, que tendría que ser entregado como fecha tope el pasado 30 de marzo. La FGF cumplió, pero de la FGFS no existen noticias en la Xunta.



Una vez transcurrido el plazo, Marta Míguez tiene que responder de inmediato a la solicitud de desinscripción de la FGF. La falta de respuesta, presentación del documento de integración, de la FGFS puede motivar que la secretaria xeral para o Deporte le dé la razón al fútbol. De ser así, a la Federación Gallega de Fútbol Sala (FGFS) solo le quedaría acudir a la vía contencioso-administrativo para mantener la independencia con respecto a la Federación Gallega de Fútbol. La falta de acuerdo se debe al control de diferentes órganos de gestión, pues los representantes de la FGFS quieren mantener sus cargos y no depender del máximo responsable del organismo, que en la actualidad es Rafael Louzán.