"Quiero ayudar a fomentar el deporte femenino"

Jennifer Pareja, la que fuera mejor waterpolista del mundo en 2013, deja el mundo acuático tras más de 15 años compitiendo al más alto nivel, y siete meses vinculada al Club Sabadell desde fuera del agua. En esta nueva etapa, colaborará con Iberdrola para promover la iniciativa Universo Mujer, del Consejo Superior de Deportes (CSD), de la que la empresa es el principal impulsor.



La waterpolista ya era embajadora del programa Universo Mujer, si bien desde el 1 de abril ha traslado su domicilio a Madrid para trabajar de la mano de Iberdrola con el objetivo común de fomentar el papel y la presencia de la mujer en el mundo deportivo.



La waterpolista española inicia así una nueva e ilusionante etapa profesional. Tras dejar el deporte de alto nivel, Pareja reconoce que fue duro al principio: "Los primeros meses fueron complicados. No es fácil porque dejas de hacer algo que has hecho durante toda tuvo vida y te enfrentas con incertidumbre al futuro. Afortunadamente recibí mucho apoyo de parte de mi club, también del Consejo Superior de Deportes, y ahora de una empresa de la talla de Iberdrola. Han hecho que en mi caso esa transición del deporte profesional a la vida laboral sea más fácil pero hay muchas deportistas mujeres que se encuentran con muchos problemas cuando dejan el deporte profesional". En este sentido Jennifer quiere aportar ahora su experiencia y su granito de arena: "Existe un importante vacío que poco a poco tenemos que llenar. Me gustaría contribuir trabajando para lograrlo", destacaba la jugadora internacional que recientemente participaba en el Congreso Deporte y Mujer celebrado en Valencia.



A nivel internacional, tras ganar las primeras medallas a nivel júnior, Pareja debutó con la selección absoluta en 2001. Ha jugado más de 300 partidos y marcado casi 400 goles, logrando los mayores éxitos en la historia de la selección española siendo ya capitana del equipo: la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la medalla de oro en el Mundial de Barcelona 2013 y la medalla de oro en el Europeo de Budapest 2014.



Una carrera llena de éxitos y un ejemplo para miles de niñas que ahora tienen la oportunidad de acercarse a su deporte en el Tour Mujer, Salud y Deporte, un roadshow deportivo que promueve Iberdrola por numerosas ciudades españolas y que pretende acercar a la sociedad la imagen que tiene la mujer como parte activa y fundamental del deporte en España. "El deporte femenino ha evolucionado mucho, afortunadamente desde que yo empecé a jugar al waterpolo, cada vez se tiene mayor consideración a la mujer dentro del deporte femenino y es, en gran medida, gracias al apoyo de empresas como Iberdrola".



La compañía eléctrica ocupa ya una posición de vanguardia en la implantación de medidas que garanticen la conciliación de la vida personal y laboral. Con Jennifer ya son tres las deportistas que compaginan su trabajo en la compañía con su vida deportiva, junto a Irene Schiavon (rugby) y Estefanía Lima (fútbol). Iberdrola y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte firmaron en 2016 un acuerdo por el que la empresa se convertía en el principal impulsor del programa Universo Mujer del CSD.