Dos partidos para ganar confianza

Poco le queda por hacer al Leyma Coruña en la liga regular más que ganar confianza para lo que está por venir. En la sexta plaza, con el billete para el play off en la cartera y sin posibilidad de hacerse con el factor cancha, el conjunto coruñés afronta las dos últimas jornadas con la ilusión de triunfar para aumentar su autoestima en el momento clave de la temporada.



Este viernes le toca viajar para enfrentarse a un Retabet.es líder. Los naranjas acumulan dos victorias consecutivas y no quieren poner fin a esa buena racha. Lo mismo le pasa a su rival, que con tres triunfos seguidos ha logrado colocarse en lo más alto por delante de un Breogán que apura sus opciones de hacerse con el ascenso directo. Una bonita lucha que finalizará en diez días. Y aunque el Leyma no es protagonista, sí le toca mover ficha pues de ganar en San Sebastián ayudaría al equipo lucense.



Sin embargo, ese no es su objetivo. Persigue la victoria porque siempre lo hace y porque superar al primer clasificación aumentaría su confianza de cara al play off. Antes de que los ocho primeros se enfrenten entre ellos, también deberá medirse con el Melilla en casa en el último enfrentamiento en Riazor de la liga regular.



De momento no vale adelantarse a los hechos y Tito Díaz y los suyos preparan única y exclusivamente el duelo de este viernes. Ya sabe el Leyma lo que es ganarle al Retabet.es. Lo hizo en la primera vuelta en el Palacio, cuando el marcador se apagó con un 93-88. Podría repetir esa hazaña este fin de semana y sumar el vigésimo triunfo del curso. Incluso podría llegar a los 21 ante el Melilla, pero nada de eso le valdría para escalar posiciones. Ahora es sexto y no podrá seguir subiendo ya que tanto Palencia como Oviedo le tienen el basketaverage ganado así que de alcanzarles, el Leyma siempre quedará por debajo. Quien sí podría superarle es el Ourense, actualmente séptimo con un balance de 18-13. Para que eso sucediese, el conjunto naranja tendría que caer tanto fuera como en casa. Y eso no entra en los planes de Tito Díaz. "Saldremos a por el partido porque está en nuestra mano la posibilidad de ser sextos y queremos intentar quedar lo más arriba posible", declaró tras el partido del pasado miércoles contra el Castelló, cuando el Leyma firmó su clasificación para la fase de ascenso; y añadió: "Vamos a echar el resto en San Sebastián". Con eso, una buena defensa y una pizca de suerte en ataque, podrá ponerle las cosas difíciles al líder de la LEB Oro.