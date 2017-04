El Madrid huele a Final Four aunque no se fía del Darussafaka

El Madrid parece claro favorito ante el Darussafaka turco, pero no se fía lo más mínimo de un equipo atípico en Europa "por su gran juego exterior", hecho a golpe de talonario y entrenado por un exNBA como David Blatt.



El Madrid se ganó después de treinta jornadas el derecho a tener el factor campo a favor y el de enfrentarse con el peor clasificado de los ocho mejores de la competición. Sin ser ninguna garantía de nada, parece claro que el Madrid atesora más méritos para llegar a la Final Four de Estambul, pero tendrá que demostrarlo ahora, comenzando con el partido de hoy en Madrid.



El Darussafaka es "un equipo atípico", en palabras del entrenador del Madrid, Pablo Laso. Pero el equipo blanco tienen experiencia, será su quinto playoff en los últimos cinco años, calidad y ganas. Y ya ha demostrado que sabe jugar los partidos importantes en los momentos importantes.



Por otra parte, el Baskonia asustó, pero no consiguió superar ayer al CSKA, que se impuso en el último minuto a los vitorianos por 98-90 para colocar el 1-0 en la serie de cuartos de final de la Euroliga. Los rusos basaron su juego en sus estrellas Milos Teodosic y Nando De Colo con 39 puntos entre ambos y castigaron con fiereza los errores de los baskonistas.