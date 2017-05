A por el 'play off' con uno más

Al Palacio de los Deportes de Riazor le toca vestirse de gala. Con Leyma Coruña y Palencia como protagonistas, hoy (21.00 horas) se retoma la eliminatoria de cuartos de final del play off de ascenso a la ACB. Con el 1-1, una victoria para cada uno, todo está por decidirse en terreno coruñés.



Tanto Tito Díaz como sus pupilos lo tienen claro, el triunfo es el objetivo. Y es que el Leyma llega a esta cita muy reforzado y con la moral alta. Ganó el primer partido en Palencia con un derroche de esfuerzo e ilusión que le ha permitido plantar cara a un grande. Así arrebató el factor cancha a su rival y a punto estuvo de volver a casa con el 2-0. No fue posible pero hoy se encuentra ante otra oportunidad de hacer bien las cosas y llevarse la recompensa. Esta vez, a su lado, estará la afición. Uno más sobre la pista. A lo largo de la semana, en redes sociales, el club ha hecho un llamamiento para llenar Riazor y contar con el impulso de la gente, que nunca falla.



Es consciente el entrenador naranja de la importancia de hacer de Riazor un fortín para evitar llegar al quinto partido. Pero también cree que la última palabra la tienen sus jugadores que deben estar al cien por cien los 40 minutos de partido. "Hay que defender a todos", avisa. Los jugadores del Palencia son peligrosos, ya lo demostraron la semana pasada, y el Leyma no puede darles vía libre. Mamadou Samb, Josep Pérez y Marc Blanch deben estar vigilados por los coruñeses. "Hay que seguir compitiendo al máximo nivel ante un equipo de máximo nivel", recuerda el técnico lucense, que cree que cualquier despiste puede llevar a los suyos al pozo. Espera, además, que sus pupilos tengan "más anotación" ya que en el partido del domingo ahí estuvo la clave, los palentinos tuvieron más fortuna. El hombre del debut fue Zach Monaghan, pero Tito Díaz prefiere no pensar en individualidades y espera que todo el equipo aporte.



"La eliminatoria está siendo muy igualada, vistosa y bonita", resume. Pero con eso no le vale al Leyma. Quiere seguir fiel a su estilo, con un baloncesto a toda pista e imponer su ritmo. Hoy es el día. Si el equipo no falla, la afición tampoco lo hará. A Coruña tiene experiencia en play offs y va a demostrarlo.