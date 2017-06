Los ascensos de Fabril y Rápido multiplican los clásicos gallegos

El Rápido de Bouzas hizo el domingo historia para el fútbol gallego al lograr la plaza en Segunda División B. El equipo vigués, con su ascenso, multiplica la presencia del fútbol de la comunidad en la categoría de bronce del fútbol español, que pasa a contar con siete clubes. Tres de la provincia de A Coruña y cuatro de la de Pontevedra, de los cuales tres son de la ciudad

Fabril, Racing de Ferrol, Boiro, Pontevedra Celta B, Coruxo y Rápido de Bouzas competirán en una liga realmente exigente como la Segunda B, a la que accedieron esta temporada fabrilistas y el Bouzas. Lo cierto es que desde hace más de 20 años no había tantos equipos gallegos en Segunda División B. Hay que remontarse a los años noventa para encontrarse una situación semejante.

"El Rápido de Bouzas historia para el fútbol gallego", declaró el presidente del Rápido de Bouzas, Manolo Seoane, tras el empate a dos en Peralada: "Sin ayudas de ninguna clase hemos conseguido algo impensable, algo de lo que Vigo y Galicia pueden sentirse muy orgullosos". El dirigente también deslizó una petición de cara al futuro: "Creo que este club se merece que alguien le eche una mano, lo digo de corazón".

De cara al futuro, aún a bote pronto, Seoane explicó que "de aquí no se va nadie. Están todos renovados". Y puntualizó que "el equipo no tiene ni un euro de prima por el ascenso. Somos un equipo humilde que no tiene posibilidades y ellos ya lo saben, que no podía prometerles nada y que no tienen premio".