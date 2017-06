Djokovic se apoya en Agassi

Novak Djokovic confirmó que Andre Agassi volverá a estar junto a él en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada que da comienzo el próximo 3 de julio, pero que en esta ocasión permanecerá hasta que el exnúmero uno del mundo termine su participación.

El de Belgrado anunció en mayo que el extenista estadounidense colaboraría con él para a intentar recuperar su mejor nivel y el de Las Vegas estuvo en el box del balcánico en Roland Garros, aunque se marchó por compromisos publicitarios antes de que Nole cayese en cuartos ante el austriaco Thiem.

"Estará en Londres para Wimbledon y se quedará mientras que yo esté en el torneo, así que son grandes noticias", expresó Djokovic en rueda de prensa antes de participar en el torneo de Eastbourne (Inglaterra), preparatorio para la gran cita sobre hierba.

El serbio reconoció que en París, "los ocho o nueve días" que pasaron juntos fueron "muy valiosos" para "conocer" mejor a Agassi y "aprender" del americano. "Compartimos muchas experiencias dentro y fuera de la pista, cosas que le han pasado y con las que me puedo relacionar", indicó.

"Así que tenerle a mi alrededor no es solo genial para mí sino también para el tenis. Se supone que llegará en el fin de semana por lo que estará antes de que el torneo comience", sentenció el número cuatro del mundo.

Sobre su presencia en Eastbourne para preparar el tercer grande del año, algo poco habitual en los últimos años donde llegaba a Londres sin jugar ningún torneo sobre hierba. "Este año sabía que quería jugar uno, pero pensé que Queen's y Halle eran demasiado pronto para mí", indicó. "No he tenido muchos partidos este año y esa es la razón por la que he venido a Eastbourne. Para mí, es genial visitar un nuevo lugar, ser parte de un nuevo torneo porque no experimento eso con demasiada frecuencia. Tenemos más o menos el mismo calendario cada año una y otra vez", añadió.

Nole confesó que se nota "completamente diferente" a hace un año cuando llegó a Wimbledon con los cuatro Grand Slams conquistados tras ganar Roland Garros. "Tengo todavía que confiar en mí mismo, en mi capacidad para jugar y en ganar a cualquiera en cualquier superficie. Sólo intentaré alcanzar ese nivel de consistencia que necesito porque me faltaba", afirmó.