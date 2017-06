Gallagher: "Si Pep no gana un gran trofeo, debe irse"

Liam Gallagher, antiguo miembro de la banda británica Oasis e hincha del Manchester City, elogió al brasileño Gabriel Jesús, al que comparó con Cristiano Rolando, y consideró que si Pep Guardiola no gana un gran trofeo la próxima temporada deberá marcharse.

"Es absolutamente necesario ganar el título la próxima temporada, no podemos dejárselo al Chelsea. Si no ganamos un gran trofeo, Pep no podrá quedarse", comentó en una entrevista a la revista francesa especializada en fútbol So Foot.

El polémico músico, que reconoció seguir los partidos del City en la televisión y no en el estadio, criticó además la decisión de Guardiola de haber dispensado al meta Joe Hart.

"Pep se equivocó por deshacerse de Hart tan pronto. Se pegó un tiro en el pie. Es verdad que no era el mejor portero, pero se podía haber quedado una temporada más. Unido a la ausencia de Kompany, nos faltó liderazgo en defensa", analizó el cantante.

De entre los nuevos refuerzos, alabó al delantero Gabriel Jesús, internacional brasileño de 20 años. "Me encanta Jesús. Es genial, joder. Me encanta. En el futuro, él aterrorizará defensas. Me recuerda un poco a Ronaldo, porque se atreve a jugársela. Y yo odio a los gandules que no se atreven a jugársela", dijo Liam.