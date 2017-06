Fernando Buendía: "El Ensino va a ser mi primer equipo profesional"

Fernando Buendía fue durante diez años entrenador de las categorías inferiores del Básquet Coruña, y también de Maristas. Pero ahora llegó su momento. El técnico coruñés fue presentado ayer por el club lucense Durán Maquinaria Ensino de Liga Femenina 2. Esta será la primera aventura profesional para Buendía. "En cuanto acabó la temporada el Ensino contactó conmigo, me planteó el proyecto y decidí probarme. Voy a dar el salto a una liga profesional por primera vez. Tengo mucha experiencia en los banquillos, pero sobre todo por motivos laborales nunca pudo cuajar ninguna de las oportunidades que tuve para entrenar a un equipo de élite. Lo más parecido al Ensino que he vivido fue estar en Liga EBA. Tengo 36 años y, aunque no soy mayor, sí que tengo ganas de probarme", reconoció muy ilusionado el extécnico de Maristas.

El conjunto lucense se lanzó a por él nada más acabar la temporada, pero a él le costó un poco más decidirse: "Le di muchas vueltas por el gran apego que tengo a Maristas, son un club fantástico. Me costó mucho dejarlas, pero este era un reto personal. Hablé con ellos, lo entendieron y nos queda una muy buena relación".

Por primera vez, Fernando Buendía estará al frente de una plantilla profesional y por ello casi todo cambia. "Aquí los resultados marcan mucho más el trabajo pero lo importante va a ser el proceso de creación de la plantilla. La exigencia personal será la misma ahora que cuando entrenaba a alevines o júnior. En el Ensino está claro que hay más medios pero los entrenamientos van a ser iguales que en otros equipos que tuve. Las chicas de Maristas entrenaban como profesionales, con vídeo y demás. Ahora tendremos más sesiones, con un preparador físico para nosotros, y las jugadoras se dedican casi todas solo al baloncesto, no tienen que compaginarlo con los estudios. En Maristas jugábamos en las instalaciones del cole, que estaban muy bien, pero el Ensino puede disfrutar del Pazo dos Deportes".

Fernando no se plantea que esta temporada en el Ensino sea el principio de un ascenso meteórico y quiere vivir el momento y disfrutarlo a tope. "El baloncesto es mi pasión. Nunca me planteé llegar a un equipo profesional, el básquet era un complemento a mi vida. Cuando entrenaba a alevines no pensaba en llegar a un Campeonato de España y acabé yendo a muchos; no pensaba en ascender al Básquet Coruña a Liga EBA ni tampoco conseguir ser el responsable de toda una cantera. Ahora este reto no lo puedo dejar escapar, voy a probarme y a pensar que es una experiencia para seguir creciendo pero nada más", explicó francamente Buendía.

Todavía es pronto para saber el objetivo del equipo lucense para la próxima temporada pero lo que sí está claro es que Buendía va a "intentar tener la mejor plantilla posible con nuestro presupuesto y dejar al equipo lo más arriba posible. Vamos a trabajar cada día como si fuera el último".

Aranzana, al Básquet Coruña

El club naranja anunció ayer que Gustavo Aranzana será el entrenador del primer equipo para la próxima temporada. "Es un técnico que va a aportar experiencia al Básquet Coruña, y ese es el perfil que buscaba el equipo. Este club fue mi casa durante diez años y les deseo lo mejor", opinó el flamante nuevo entrenador del equipo femenino Durán Maquinaria Ensino de Lugo que juega en la Liga Femenina 2. Fernando Buendía fue seleccionador gallego en categoría alevín masculino.