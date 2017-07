Nadal reconoce estar ilusionado

Rafael Nadal señaló en Wimbledon que su motivación es alta en este torneo al que vuelve después de 2015, "si no, no jugaría", recalcó. "Sé que es siempre difícil pero estoy emocionado de jugar aquí, un torneo que me encanta y en el que disfruto. Si soy capaz de pasar las primeras rondas ganaré confianza", añadió.