Sergi Miras, primer refuerzo

Movimientos de ida y vuelta. Si Toni Pérez y Henrique Magalhães cambiaron el Liceo por el Sporting de Portugal, ahora es Sergi Miras el que hace el camino A Coruña-Lisboa a a la inversa. El jugador catalán regresará al equipo coruñés, en el que ya militó dos temporadas (la 2010-11 y la 2011-12) y con el que ganó dos Copas de Europa, después de que el conjunto luso decidiera no seguir contando con él. La noticia la hizo pública ayer el portal portugués hoquei.pt y varias fuentes confirmaron a este periódico el fichaje, aunque desde el club todavía no lo han hecho oficial y se limitaron a comunicar que "se está trabajando en varios frentes".

Uno de ellos es el del banquillo. Carlos Gil está más fuera que dentro, con Juan Copa como sustituto. El argentino estaba dispuesto a continuar, pero la directiva cree que el ciclo ha llegado a su fin, dejando paso a un técnico más joven y de la casa, que ha hecho un gran trabajo al frente del Cerceda y ya familiarizado con muchos de los jugadores. Un paso lógico aunque no menos traumático por la trayectoria, que habla por sí sola, de Gil. El club también guarda silencio.

En el frente de la plantilla, la salida de Álvaro Shehda como sustituto de Xavi Malián está cubierta por el regreso de Martín Rodríguez, Otro intercambio de piezas, pues Shehda ocupará su puesto en la portería del Alcobendas. Las otras dos bajas son las de Toni Pérez y Henrique Magalhães. El primer alta, Sergi Miras, es un jugador que contaría con el beneplácito total del nuevo entrenador. Fue pieza clave del Vendrell de Guillem Cabestany, al que llegó tras una temporada complicada en el Barcelona. Y no solo destaca por su especialidad como lanzador de penaltis, punto desde el que es prácticamente infalible. Sino por su condición de líder, profesionalidad y porque es muy completo, ya que puede jugar en todas las partes de la pista: empezar la jugada y rematarla.

Otro nombre que suena es el de Edu Lamas. El Barcelona no cuenta con él, donde dejará sitio al también coruñés Ignacio Alabart. Estuvo cerca del Benfica, donde finalmente no recalará, y también le vincularon al Sporting. Portugal, que está aglutinando a todas las estrellas, aparece como principal destino en su horizonte a corto plazo. Si no funciona ninguna de estas alternativas, siempre tendrá sitio reservado en la que es su casa.