Ferrer, Muguruza y Ramos dan el primer paso adelante en Londres

David Ferrer apartó de su camino en Wimbledon al francés Richard Gasquet, vigésimo segundo cabeza de serie, al vencerle en la pista 12 por 6-3, 6-4, 5-7 y 6-2 en tres horas menos cinco minutos.

El español participa en este Grand Slam sin ser cabeza de serie, algo que no ocurría desde el Abierto de Australia de 2005. Ferrer aseguró tras su victoria que no pretende marcarse "ningún objetivo" sobre la hierba de Londres y que la decisión de no mirar el ránking e ir día a día le aportado tranquilidad.

Garbiñe Muguruza, finalista en 2015, debutó con victoria ante Alexandrova 6-2 y 6-4 en una hora.

Por su parte, Albert Ramos, vigésimo quinto favorito, derrotó al australiano Jordan Thompson, 86 del mundo, por 6-4, 6-4 y 7-6, en dos horas y 25 minutos.

Novak Djokovic, tres veces campeón, tuvo un plácido debut sobre la hierba londinense, y solo necesitó 40 minutos para pasar a la segunda ronda, tras vencer al eslovaco Klizan 6-3, 2-0 y abandono por lesión. Federer debutó de la misma forma pero ante Dolgopolov, 6-3, 3-0 y abandono por lesión.

Al vencer en sus dos partidos, superaron a Connors en dos récords diferentes. Djokovic adelantó al estadounidense en número de victorias en Grand Slam, 234; el de Basilea es ya el que más victorias ha logrado en Wimbledon, 85.