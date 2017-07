La juez mantiene a Sandro Rosell en la cárcel porque "puede fugarse"

La Audiencia Nacional ha decidido mantener en prisión provisional al expresidente del Barcelona Sandro Rosell por blanquear dinero de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), al entender que hay riesgo de que se fugue de España gracias a sus "negocios" y "contactos" en numerosos países.

La defensa de Rosell presentó un recurso ante la Sala de lo Penal tras la decisión, el pasado 25 de mayo, de la juez Carmen Lamela de enviarle a prisión, que ayer rechazó la sección tercera de la Audiencia Nacional. En la resolución, los magistrados creen que Rosell debe continuar en prisión porque hay riesgo de que oculte pruebas, vuelva a delinquir y que se fugue.

"La afirmación del apelante de que no va a sustraerse a la acción de la justicia porque supondría renunciar a la cercanía de su esposa, hijas, hermanos y padres no minimiza el riesgo de fuga, pues su esposa también está investigada por estos hechos y también puede trasladarse la familia con él", y más teniendo en cuenta que una de sus hijas nació en Brasil, explica el auto.

Para los jueces, "su notoriedad pública" solo podría dificultarle sustraerse de la justicia en España, "pero no en otro países donde no goce de esa notoriedad". Además, Rosell "es una persona acostumbrada a moverse por el mundo, que tiene contactos en numerosos países y que no es un obstáculo para él desenvolverse fuera de España, por lo que sustraerse a la acción de la justicia y trasladarse a otro país no parece que haya de resultarle inalcanzable y ni siquiera difícil".