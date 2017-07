Tercera victoria en el Mundial sub 19

Los chicos de Guil vencieron a Mali en su tercer partido del Mundial de baloncesto Sub'19 que se disputa en Egipto, en el que España no supo desarrollar su juego interior pero se manejó a la perfección en las distancias largas, anotando 62 puntos frente a los 43 del rival. El juego de los africanos no terminó de cuajar y la defensa española, a cargo de Vila y Font, no dejó resquicios por los que pudieran introducirse sus adversarios.