"No aguantaría un año entrenando como lo hace Mireia Belmonte"

La nadadora del Liceo Ane de la Fuente (Barakaldo, 2001) es uno de esos ejemplos de que el trabajo siempre tiene su recompensa. Después de mucho insistir, la medalla de oro en el Campeonato de España de aguas abiertas en la categoría júnior le abrió por fin las puertas de su primera competición internacional importante, el Campeonato de Europa que disputará en Marsella del 6 al 8 de agosto.

- Se retiró el fin de semana en la Copa de Europa de Barcelona. ¿Está bien del hombro?

-Todavía me estoy recuperando. No me veía preparada para la prueba que iba a nadar en Barcelona, me dolía el hombro y mejor parar que que fuera a más.

- El objetivo ya está cumplido: campeona de España de aguas abiertas y clasificada para el Campeonato de Europa.

-Sí. Tengo el Europeo en agosto. Estoy intentando recuperarme al cien por cien para empezar a prepararlo. Poco a poco. Pero con la satisfacción de que si trabajas bien, al final todo tiene su recompensa.

- ¿Cambiará definitivamente la piscina por las aguas abiertas o el primer amor nunca se olvida?

-Yo quiero estar en las dos, se me dan bien las dos. Pero sí que ahora estoy más centrada en las aguas abiertas y mientras me vaya así de bien seguiré. Pero sin dejar nunca la natación de lado.

- Esta disciplina le benefician por su alergia al cloro. ¿Es esto el colmo de un nadador?

-Claro. Lo noto mucho en la piscina, al ser cerrada. Estoy tratada con medicamentos que hacen que no me vaya a más. Cuando la competición es al aire libre, como es en aguas abiertas, no noto nada y eso me da ventaja.

- ¿Qué influye más en aguas abiertas, cabeza o músculo?

-Es estrategia todo porque puede ganar cualquiera. Tienes que saber en cada momento cuándo tienes que apretar. Es una carrera muy larga, no puedes empezar como un loco... si haces bien la estrategia y tienes la cabeza positiva, ya está mucho hecho.

- A muchos nadadores de piscina no les gustan las aguas abiertas por los invitados sorpresa que se pueden encontrar.

-Mucha gente me dice que como puedo nadar con algas, peces o que a ver si me sale un tiburón. Pero a mí nada. Lo único que me da miedo son las medusas, pero llega el día de la competición me aíslo y si la veo me da igual.

- A veces no se ve...

-Casi lo prefiero y que pase lo que pase.

- ¿Con qué puede soñar en el Europeo de Marsella?

-Intentaré hacerlo lo mejor posible y quedar entre las cuatro primeras. Me veo con posibilidades, estoy entre las mejores.

- ¿Quiénes serán las rivales?

-Vi en Barcelona a una italiana que apuntaba bien. Pero tampoco conozco mucho porque he empezado este año con las aguas abiertas.

- ¿Qué le dicen los entrenadores de la selección española?

-Me apoyan mucho y estoy muy contenta. Me dicen que puedo estar arriba, que tengo muchas posibilidades. Reconocen que he dado un cambio muy grande este año y que soy una chica que trabaja mucho día a día.

- En el Campeonato de España ganó casi sin oposición.

-Antes del Campeonato de España había estado un mes en Sierra Nevada entrenando en altura con la selección. Cuando bajas de ahí, te sientes muy fuerte y la verdad es que me tiré al agua y tenía muy buenas sensaciones.

- En esas concentraciones se aleja de su padre y entrenador. ¿Lo echa de menos o disfruta de la libertad?

-Me gusta porque me libero un poco de él. Estoy contenta cuando estoy aquí, pero también cuando me marcho. Con él es mucha presión y cuando me voy de concentración, es cambiar de aires.

- ¿Es muy duro?

-Es duro y agobiante, pero una vez que te acostumbras ya va mejor. Tiene que aprender a separar mejor las facetas de padre y entrenador. Lo mezcla y tenemos muchas peleas en casa. Mi madre y mi hermana tienen que mediar.

- ¿Se ve marchándose?

-Sí que me veo, porque aquí entreno sola y creo que necesito gente con la que entrenar. De momento me voy a quedar aquí, voy a estudiar en el Liceo y después sí que me voy a plantear irme a un centro y preparar todo mi futuro.

- ¿Le gustaría entrenar al lado de Mireia Belmonte?

-Sí que la miro, por supuesto. Pero Mireia solo va a haber una. Como también solo una Ane. Cada uno es diferente y no a todo el mundo le va bien lo mismo. Su método de entrenamiento incluye demasiado volumen. Yo lo veo muy exagerado. Eso no lo puedo hacer porque no llego ni al año que viene.

- Su entrenador, Fred Vergnoux, critica mucho la comodidad de los nadadores españoles.

-Sí que es verdad que tenemos todo y nos cuesta sacrificarnos. No tenemos motivaciones. Yo soy un poco vaga, eso también es cierto. Tengo mi lado vago, pero en el fondo a mí me gusta entrenar.

- ¿Cómo es su día a día?

-Me levanto a las seis y media para entrenar de siete a ocho y media. A las nueve entro al colegio, salgo a la una y media. Como a las dos y a las tres ya estoy entrenando hasta las seis y media. Después, tiempo libre pero para estudiar. Y los días que tengo clase por la tarde, voy a entrenar de sies a nueve y media.

- Sacrificios sí que hace.

-A veces veo a mis amigas y pienso... ya me gustaría a mí irme de compras, a tomar algo... y yo mientras entrenando... pero sé que después tendré una recompensa y habrá merecido la pena.

- ¿Está valorada la natación?

-Yo desde luego, que yo sepa, no he ganado ni un céntimo haciendo natación. Al fútbol le dan más mérito que a un deporte individual tan sacrificado como la natación y mucho más. Ni la mitad de los que juegan a fútbol entrenan tanto como nosotros. No se le da el mérito que se merece. Mireia Belmonte, por ejemplo, debería ganar mucho más.

- ¿Cómo vendería su deporte?

-Dicen que es el mejor deporte que hay para todo. Eso sí, es muy dura. Si no te gusta... yo no me imagino una vida sin agua. Llevo desde pequeña. Nada más nacer, mi padre ya me tiró a ver qué pasaba. Y aquí estamos.