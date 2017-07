Aru se estrena en el Tour y Froome ya viste de amarillo

Fabio Aru conquistó ayer en solitario la primera etapa con final en alto del Tour de Francia en La Planche des Belles Filles, en la que se vistió de amarillo Chris Froome, ya en el papel de favorito número uno. Aru, de 27 años y ganador de la Vuelta 2016, fue el más ambicioso en el ascenso final. Con un ataque explosivo a 2,5 kilómetros de meta se dio su primer baño de gloria en el Tour, feliz y ataviado con el maillot de campeón de Italia.

El ciclista sardo paseó su amplia sonrisa por el podio de la quinta etapa disputada entre Vittel y La Planche des Belles Filles, de 160,5 kilómetros. Le siguieron el irlandés Dan Martin a 16 segundos, Froome y Richie Porte a 20 y Bardet a 24. Más alejados y fuera del combate de los favoritos, Alberto Contador a 26 y el colombiano Nairo Quintana a 34, el más perjudicado.

Froome se reencontró con el maillot amarillo que ganó en París el año pasado. Se lo cedió su compañero Geraint Thomas para tratar de defenderlo hasta el final. No hubo escabechina, pero Froome manda con 12 segundos sobre su compañero y 14 respecto a Aru, el dinamitador de la etapa.

Con Dan Martin y Porte intercalados, Contador se alejó a 52 segundos y Nairo Quintana, "acusando el esfuerzo del Giro" a 54. Más preocupante la falta de respuesta ante los ataques de los rivales que el tiempo perdido. Porte, dando la razón a Froome, parece ser el rival más directo del líder del Sky.

La etapa salió sin Sagan ni Cavendish, en medio del debate por la expulsión del eslovaco. "Todo el mundo tiene una opinión sobre mí. Muchos me detestan y otros me apoyan. Con Sagan pasa lo mismo, no deja indiferente a nadie. Es alguien importante en el deporte. Pero en estos casos no hay que mirar los maillots o los equipos, hay que centrarse en lo que sucedió. Hay que tener mucho coraje para expulsar al campeón del mundo del Tour de Francia", dijo Cavendish.

Sagan, por su parte, negó que cometiera ninguna infracción y, por tanto, se mostró contrario a la decisión. El eslovaco señaló que no cometió ninguna falta en ese esprint, aunque reconoció que, como otros, fue bastante sucio. Hoy será, precisamente, una etapa favorable para una victoria de un esprinter.