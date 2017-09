Fernando Alonso: "Hay muchas posibilidades de tener un 2018 fantástico"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) ha explicado que "no hay nada confirmado" respecto a la posible unión de su equipo con Renault para la próxima temporada, pero ha avanzado que tiene "muchas posibilidades de tener un 2018 fantástico" y que ahora mismo "ese es el proceso en marcha".

"Hay muchas posibilidades de tener un 2018 fantástico (...) No hay nada todavía confirmado. Estoy esperando a que mi equipo tome las decisiones adecuadas y después negociar cualquier posibilidad que tenga aquí. Espero tener un buen 2018, ese es el proceso en marcha", dijo Alonso ante la prensa en Singapur, donde respondió diciendo "ni idea" y esbozando una sonrisa cuando se le preguntó por la posibilidad de que el hipotético acuerdo entre McLaren y Renault se anuncie este fin de semana.

"Como he dicho muchas veces, cualquiera que sea mi decisión lo que quiero es ganar, no voy a estar en ninguna competición luchando por estar entre los diez primeros. Hay muchísimas opciones ahí fuera y ahora mismo las estoy estudiando. La F1 es mi prioridad, así que voy a esperar hasta decidir si me voy a otra categoría", explicó.

En cualquier caso, remarcó que quiere "dar tiempo" a McLaren antes de decidir su futuro personal. "Después de los problemas que hemos sufrido juntos estos tres años, quiero que tengan tiempo para ver cuál será el coche del año que viene. Una vez que hayan tomado su decisión yo tomaré la mía. Quiero ser leal y no tomaré ninguna decisión hasta que ellos no hayan tomado la suya. Estoy relajado y a ver qué ocurre las próximas semanas", zanjó sobre el tema.

En cuanto al Gran Premio de Singapur, el asturiano señaló que conducir de noche "no afecta mucho a la conducción". "Es una carrera única y bonita para ver por televisión. Prefiero hacerlo de noche porque siempre se ha hecho así y en países tan calurosos como estos es una buena idea", finalizó.