Gómez Noya critica la peligrosidad del circuito de Rotterdam

Javier Gómez Noya, único quíntuple campeón mundial de la historia del triatlón, intentará mañana arrebatarle el título a su compatriota Mario Mola. Aunque las sensaciones antes de la carrera no son buenas: "Jugarte un Mundial en este circuito no es lo más adecuado. El tiempo no acompaña. Eso es algo que podía pasar en Rotterdam a mediados de septiembre; y habrá que luchar contra el frío", declaró el ferrolano, que viene de ganar el pasado domingo el Mundial de ironman de media distancia.

"Pero bueno, creo que el circuito es muy desafortunado. En todos los años que llevo compitiendo creo que una cosa es un circuito técnico y otra un circuito peligroso. Y éste yo lo considero peligroso. Intentaremos hacerlo lo mejor posible, dentro de las circunstancias", explicó molesto el triatleta ferrolano. La carrera se celebra en Rotterdam y la categoría masculina comenzará mañana a la una y seis minutos de la tarde.