Pili Costa, de la escuela de Simeone

El Viaxes Amarelle se desplaza mañana hasta Dumbría para iniciar la competición en la Segunda División Nacional. Después de una temporada movida, Pili Costa comienza con optimismo una nueva campaña, su tercera frente al equipo coruñés. "Con los problemas internos que tuvimos la pasada temporada acabamos en cuarta posición, y la valoración final fue muy positiva. Las chicas que empezaron la liga en un segundo plano tuvieron que acabar cogiendo las riendas del equipo y lo hicieron muy bien. Ésta es en una época de cambio de ciclo; ahora estamos intentando completar la plantilla. El primer año que llegué tenía un equipo más veterano con más posibilidades de play off pero con el paso del tiempo te das cuentas de que el objetivo que te marcas no sólo depende de tu plantilla, si no también de la de los demás. Para nosotros ahora es mejor tener a gente más joven y una plantilla más amplia y cambiar el objetivo", explica la entrenadora coruñesa del conjunto naranja.

Después de acabar la temporada pasada con muchas lesiones y muchos movimientos en el banquillo, el Amarelle ha reforzado su plantilla con una filosofía de futuro. "Para esta liga vamos a contar con gente de la casa, fichajes jóvenes que vienen a sumar, a hacerlo lo mejor posible, pero sin pensar en el play off", reconoce Pili Costa.

El proyecto del Amarelle es a medio plazo, sin pensar en el ascenso de categoría, no obstante "nadie piensa en hacer las cosas a medias. Vamos a pelear a tope e intentar meternos arriba y si lo conseguimos genial, y si no también. A mí me gusta la filosofía de Simeone, vamos partido a partido. Para la plantilla es más fácil salir a la pista sin la presión de tener que ganarlo todo porque si no sería una decepción".

Pili Costa mira al presente y ve éxitos en el futuro: "Si conseguimos que esta plantilla que hoy es muy joven, trabaje junta los próximos años en dos o tres temporadas seguro estarán en un play off, otra cosa es que puedan seguir juntas. Les espera un futuro prometedor"

El equipo naranja todavía puede tener algún movimiento más en el mercado de fichajes porque el cuerpo técnico cuenta con una baja laboral que todavía no quiere desvelar: "Vamos a tener una despedida por trabajo en breve pero mientras podamos contar con ella será un regalo", comenta misteriosa la entrenadora del Amarelle, quien continúa: "Estamos contentos con lo que hay. Y sobre todo queremos contar con las jóvenes que acabaron teniendo muchos minutos la temporada pasada".

El grueso del equipo empezó la preparación en septiembre, pero desde el 16 de agosto las jugadoras del primer equipo y del filial que estaban disponibles ya trabajaban juntas. "Me gusta que las dos plantillas trabajen a la vez para que se conozcan y los entrenadores aprovechamos ese tiempo para ver lo que se puede subir del filial. Ellas tienen sus oportunidades para que las veamos en los amistosos y con esa competencia subimos el listón de la exigencia. Dos o tres jugadoras ya están entrenando con el primer equipo y dos o tres más pueden subir y ellas saben quienes son por lo que se involucran y eso me gusta mucho".

Trabajo en equipo

La entrenadora del Amarelle se reconoce exigente consigo misma, y a sus jugadoras también les pide que lo den todo. A final de temporada, sin tener en cuenta en qué puesto quede el equipo, lo que sí tendrá en cuenta Pili será que todas se hayan vaciado en cada partido: "Se tienen que esforzar en los entrenamientos, darlo todo en los encuentros, aprender y evolucionar. Si hacen todo, los resultados llegarán. Valoro que sean autocríticas y que trabajen unidas".

Por otra parte, a partir de esta temporada el club Viaxes Amarelle reemprenderá su actividad en el Concello de Santa Comba, lugar que lo vio nacer, con la gestión de las Escuelas deportivas de Fútbol Sala Femenino para categorías desde prebenjamín hasta cadete. Esta actividad que tendrá lugar los martes y viernes en el Pabellón Municipal de Santa Comba.

Tras alcanzar un acuerdo con el concello durante este verano, el Viaxes Amarelle, que atesora 20 años de experiencia en la gestión de equipos de fútbol sala femenino, vuelve a sus orígenes para retomar la actividad en la capital xalleira.

Además el fútbol sala femenino en categoría senior volverá a disfrutarse también el Pabellón Municipal de Fontenla con un equipo filial que saldrá en categoría provincial femenina y que comenzará la competición a mediados de octubre, con el calendario pendiente de definir en las próximas semanas.